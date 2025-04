Wi-Fi Alliance start met certificeren van Wi-Fi 7-apparaten

De Wi-Fi Alliance is officieel gestart met het certificeren van apparaten die Wi-Fi 7 ondersteunen. De certificering moet consumenten en bedrijven de garantie bieden dat routers, smartphones, laptops en andere producten met Wi-Fi 7 compatibel zijn met de nieuwe standaard.

Met de komst van het Wi-Fi 7 Certified-programma is de Wi-Fi Alliance-organisatie officieel begonnen met het certificeren van producten met ondersteuning voor de nieuwe wifistandaard. Dat lijkt ook te suggereren dat de Wi-Fi 7-standaard officieel is afgerond. De wifiorganisatie zei eerder al dat dat in het eerste kwartaal van 2024 zou gebeuren. De eerste apparaten met gecertificeerde Wi-Fi 7-ondersteuning staan inmiddels in de productzoeker van de Wi-Fi Alliance.

Er verschenen maanden geleden al producten met Wi-Fi 7-ondersteuning op de markt, zoals van Netgear en TP-Link. Sommige daarvan zijn echter gebaseerd op vroege draft-versies van de nieuwe wifistandaard. Die eerste apparaten worden mogelijk alsnog bijgewerkt naar de definitieve Wi-Fi 7-standaard en gecertificeerd door de Wi-Fi Alliance, maar dat is niet gegarandeerd. Ook apparaten die niet gecertificeerd zijn, kunnen mogelijk goed samenwerken met wél gecertificeerde Wi-Fi 7-apparaten, maar ook dat is geen garantie.

Wi-Fi 7 is de nieuwste generatie wifitechnologie die onder meer een hogere snelheid en dubbel zo grote bandbreedte biedt in vergelijking met Wi-Fi 6 en Wi-Fi 6E. De standaard biedt onder meer 320MHz-kanaalbreedtes, ondersteuning voor de 6GHz-frequentieband en Multi-Link Operation. Die laatstgenoemde functie, ook wel MLO, laat apparaten tegelijkertijd verbinding maken met de 2,4GHz-, 5GHz- en 6GHz-banden voor hogere doorvoersnelheden en lagere latency. Tweakers schreef eerder een hands-on en een uitgebreid achtergrondartikel over Wi-Fi 7.