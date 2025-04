Ubiquiti brengt zijn eerste accesspoint met Wi-Fi 7 uit voor 198 euro

Ubiquiti introduceert zijn eerste accesspoint met Wi-Fi 7-ondersteuning. De U7 Pro ondersteunt daarmee de 6GHz-frequentieband met 320MHz-kanaalbandbreedtes. De accesspoint krijgt daarnaast een 2,5Gbit/s-uplink. De U7 Pro komt per direct beschikbaar voor 198 euro.

De Ubiquiti U7 Pro ondersteunt Wi-Fi 7 en kan daarmee overweg met de 2,4GHz-, 5GHz- en 6GHz-frequentiebanden. Ubiquiti claimt dat de throughput van de U7 Pro maximaal 5765Mbit/s bedraagt op de 6GHz-band. Op 5GHz is dat maximaal 2882Mbit/s en op 2,4GHz is de throughput maximaal 688Mbit/s. Volgens de fabrikant ondersteunt de U7 Pro meer dan 300 verbonden apparaten met een bereik van 140m².

De accesspoint heeft daarnaast een 2,5Gbit/s-ethernetpoort voor de uplink. Het apparaat wordt met PoE+ van stroom voorzien. Ubiquiti levert echter geen PoE+-injector mee. Gebruikers dienen daarom een PoE+-switch, idealiter met 2,5Gbit/s-poorten te bezitten of zelf een PoE+-injector te kopen.

De U7 Pro maakt gebruik van dezelfde AP Professional Mounting System-montagehardware als veel eerdere ronde accesspoints van Ubiquiti. Gebruikers kunnen hiermee hun bestaande UniFi-accesspoint vervangen zonder een nieuwe bracket op te hangen. De accesspoint is voorzien van een witte behuizing met blauwe led, net als veel andere UniFi-accesspoints. Ubiquiti komt in het tweede kwartaal met een cover om het uiterlijk van de U7 Pro aan te passen.

De U7 Pro kan worden aangestuurd met een UniFi Network-controller met softwareversie 8.0.26 of nieuwer. Die software is onderdeel van bepaalde Ubiquiti-routers, zoals de Dream Machine Pro, Dream Router en UniFi Express. Gebruikers kunnen UniFi Network ook gratis zelf hosten, bijvoorbeeld in een Docker-container, op een Raspberry Pi of op hun eigen desktop of laptop. Ubiquiti zegt verder dat ondersteuning voor Multi-Link Operation, een Wi-Fi 7-functie waarmee apparaten met meerdere frequentiebanden tegelijkertijd verbinding kunnen maken, in februari beschikbaar komt via een software-update.