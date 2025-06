MediaTek kondigt tweede generatie Wi-Fi 7-chips aan: Filogic 860 en Filogic 360

MediaTek breidt zijn portfolio uit met twee Wi-Fi 7-chips: de Filogic 860 en Filogic 360. De nieuwe chips verschijnen medio 2024 en zijn onder andere bedoeld voor routers en clients zoals smartphones.

Het Taiwanese MediaTek zet de Filogic 860 in de markt als chip voor netwerkapparaten, terwijl de Filogic 360 is bedoeld voor gebruik in clients zoals smartphones en laptops. De Wi-Fi 7-chips werden voor het eerst getoond tijdens CES in 2023. Het gaat om minder geavanceerde versies van de Filogic 880 en Filogic 380.

De MediaTek Filogic 360 beschikt over dual Bluetooth 5.4 met ondersteuning voor Bluetooth LE Audio. De Wi-Fi 7-chip kan snelheden behalen tot 2,9Gbit/s. Ook ondersteunt de chip een kanaalbandbreedte tot 160MHz.

De Filogic 860 wordt in de markt gezet als een geavanceerdere Wi-Fi 7-oplossing op een 6nm-proces. De chip kan dienen als accesspoint, router of meshknooppunt. De chip moet in staat zijn om snelheden tot 7,2Gbit/s te ondersteunen. De triple-core Arm Cortex-A73-processor maakt geavanceerde tunneling- en beveiligingsfuncties mogelijk voor zakelijke gebruikers en serviceproviders.

Wi-Fi 7, ook wel 802.11be genoemd, heeft een theoretische maximumdoorvoersnelheid van 46Gbit/s, wat een stuk hoger ligt dan de 9,6Gbit/s van Wi-Fi 6 en Wi-Fi 6E. Met de huidige oplossingen wordt de theoretische maximumdoorvoer echter nog lang niet bereikt. Verder ondersteunt Wi-Fi 7 zowel de 2,4GHz-, 5GHz- als de 6GHz-band met kanaalbandbreedtes tot 320MHz.