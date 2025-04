Broadcom introduceert tweede generatie Wi-Fi 7-chips voor routers en smartphones

Broadcom heeft zijn tweede generatie Wi-Fi 7-chips aangekondigd. Deze chips zijn onder meer bedoeld voor routers, accesspoints en smartphones. Het bedrijf levert momenteel samples aan klanten. Broadcom zegt niet wanneer de chips verschijnen in consumentenproducten.

Broadcom komt met drie nieuwe Wi-Fi 7-chips. De fabrikant toont onder meer een BCM6765 en BCM47722, die respectievelijk zijn bedoeld voor wifirouters en accesspoints voor thuisgebruik en enterprise. Beide chips beschikken over een quadcoresoc op basis van de Arm-instructiesetarchitectuur. De chips ondersteunen 2x2-antennes en kunnen gelijktijdig gebruikmaken van de 2,4-, 5- en 6GHz-banden met kanaalbandbreedtes tot 320MHz. De BCM47722-enterprisevariant ondersteunt ook Thread, Zigbee, Bluetooth Low-Energy en Bluetooth 5.4.

De fabrikant toont daarnaast een BCM4390. Deze chipset combineert Wi-Fi 7 en Bluetooth 5.4 en is bedoeld voor gebruik in smartphones en tablets. De chip ondersteunt twee Wi-Fi 7-streams met kanaalbandbreedtes van maximaal 160MHz, zo stelt de fabrikant. De dualbandsoc ondersteunt daarnaast gelijktijdig gebruik van de 2,4GHz-band en de 5- of 6GHz-frequentiebanden.

De Wi-Fi 7-standaard, ook wel 802.11be, wordt momenteel ontwikkeld door de IEEE-organisatie. Deze wifiversie bouwt verder op Wi-Fi 6E met ondersteuning voor de 6GHz-band, maar krijgt ditmaal ook ondersteuning voor 320MHz-kanalen en 4k-qam voor hogere doorvoersnelheden. Wi-Fi 7 ondersteunt ook tot zestien mu-mimo-streams, dubbel zoveel als Wi-Fi 6. De Wi-Fi 7-standaard is nog niet volledig afgerond. De definitieve specificaties worden begin volgend jaar verwacht.