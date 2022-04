Broadcom kondigt vijf Wi-Fi 7-chips aan voor routers, enterprise en mobiel

Broadcom heeft zijn eerste vijf Wi-Fi 7-chips aangekondigd. De chips zijn beschikbaar als sample en dienen als basis voor routers, gateways in woonwijken, zakelijke accesspoints en ook mobiele oplossingen die gebruik willen maken van de onlangs aangekondigde opvolger van Wi-Fi 6E.

Broadcom zegt dat de Wi-Fi 7-chips tweemaal de snelheid halen van Wi-Fi 6 en 6E. Wi-Fi 7 verdubbelt de bandbreedte door gebruik te maken van 320MHz-kanalen en 4096-QAM-modulatie. Voorlopig is de specificatie voor Wi-Fi 7, oftewel IEEE-standaard 802.11be, nog in ontwikkeling, maar verschillende fabrikanten zijn al bezig producten op basis van de nieuwe wifigeneratie te ontwikkelen. Zo kondigde Qualcomm in februari de eerste Wi-Fi 7-adapters aan. Net als bij Wi-Fi 6E is er ondersteuning voor 2,4GHz, 5GHz en 6GHz, waarbij Wi-Fi 7 de nadruk legt op de 6GHz-band.

De vijf chips van Broadcom zijn bedoeld voor verschillende markten. Broadcom heeft twee chips ontwikkeld voor de consumentenmarkt, voor Wi-Fi-accesspoints, routers en meshnetwerken. De BCM67263 ondersteunt vier Wi-Fi 7-kanalen op de 6GHz-band, met een 11,5Gbit/s PHY-rate. De BCM6726 heeft een PHY-rate van maximaal 5,75Gbit/s met ondersteuning voor 2,4GHz, 5GHz en 6GHz en 160MHz-kanaalbandbreedte.

De BCM43740 en BCM43720 zijn bedoeld voor de zakelijke markt en verschillende gebruikers, met hogere snelheden tot 11,5Gbit/s voor de BCM43740. De BCM4398 is ontwikkeld voor mobiele toepassingen, dus vooral smartphones. Deze ondersteunt twee Wi-Fi 7-streams, 320MHz-bandbreedte en een PHY-rate van 6,05Gbit/s. De chips worden nog niet op grote schaal geproduceerd, maar zijn wel al door hardwarefabrikanten aan te vragen als sample.