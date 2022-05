Broadcom neemt VMware voor 53 miljard euro over

Broadcom neemt VMware definitief over. Het betaalt daar 53 miljard euro voor in zowel cash als aandelen. Ook neemt Broadcom 7,5 miljard euro aan schulden van VMware over. De softwaretak van Broadcom gaat in de toekomst verder onder de naam VMware.

De bedrijven melden de overname en noemen daarbij een bedrag van 61 miljard dollar, omgerekend zo'n 53 miljard euro, in een onbekende verdeling van cash en aandelen. Eerder gingen er al geruchten dat Broadcom overnamegesprekken voerde met VMware, maar de prijs zou toen worden geschat op zo'n 40 miljard dollar. De aandeelhouders van beide bedrijven hebben nu akkoord gegeven op de overname. Aandeelhouders kunnen kiezen of ze hun aandelen willen overzetten naar cash of naar Broadcom-aandelen. Broadcom verwacht de transactie in het aankomende fiscale jaar helemaal af te kunnen ronden.

Broadcom Software Group, de softwaretak van het bedrijf, zal in de toekomst verder gaan onder de naam VMware, schrijven de bedrijven. Broadcoms bestaande infrastructuur en securitysoftware komen onder de paraplu van VMware te vallen. Broadcom zegt dat het verder wil gaan bouwen aan softwareinfrastructuur die beter past bij de hardware van Broadcom past. Concrete plannen noemen de bedrijven nog niet.