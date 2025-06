Broadcom ontslaat 3,3 procent van VMware-werknemers na overname

Broadcom heeft direct na de overname van VMware grofweg 3,3 procent van de werknemers van de serversoftwaredienst ontslagen. Het gaat om iets minder dan 1300 werknemers die bij het hoofdkwartier in Palo Alto, Californië werkzaam zijn.

De ontslagen werknemers kregen op maandag 27 november te horen dat hun positie niet meer beschikbaar was, meldde Business Insider eerder. Nu schrijft Bloomberg dat het in eerste instantie om 1267 medewerkers van VMware gaat. Het betreffende hoofdkwartier blijft wel geopend. Het is officieel niet duidelijk hoeveel werknemers daar nog overblijven, al gaat het naar verluidt om nog zo'n 3700 mensen.

Broadcom zei tijdens de overnameaankondiging dat de Software Group-tak onder de VMware-naam doorgaat. VMware biedt net als deze tak serversoftware en -infrastructuur aan. Broadcom zegt de vernieuwde VMware-producten beter aan te willen laten sluiten bij zijn eigen hardware. Dat baarde verschillende toezichthouders zorgen. Om goedkeuring voor de overname te krijgen, moest Broadcom de VMware-producten voor andere platforms en hardware beschikbaar houden.

De overname van VMware door Broadcom voor zo'n 61 miljard dollar werd eind november goedgekeurd door de Chinese markttoezichthouder, waarmee de deal officieel kon doorgaan. Eerder hebben andere belangrijke toezichthouders, waaronder de Amerikaanse FTC, de overname al goedgekeurd.