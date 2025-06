Broadcom verkoopt end-usercomputingafdeling VMware voor 4 miljard dollar

Broadcom verkoopt de end-usercomputingafdeling van het onlangs overgenomen VMware voor 4 miljard dollar aan de Amerikaanse investeringsmaatschappij KKR. Onder meer thuiswerkproducten als Workspace ONE en Horizon vallen onder deze afdeling.

Het voormalige VMware End-User Computing wordt omgedoopt tot de EUC Division en gaat verder als apart bedrijf onder het huidige managementteam, zo schrijft KKR. Voor zover bekend blijven Workspace ONE en Horizon dus ook beschikbaar voor huidige klanten, maar dan aangeboden door een nieuw bedrijf. Het is niet duidelijk of eventuele prijzen of voorwaarden voor de thuiswerk- en virtualisatiediensten veranderen. Overigens moeten marktautoriteiten de overname nog goedkeuren, wat naar schatting nog in 2024 moet gebeuren.

Het afstoten van de betreffende afdeling van VMware is een direct gevolg van de overname door Broadcom. Eind 2023 nam de Amerikaanse halfgeleidergigant VMware over voor ruim 60 miljard dollar. Kort daarna maakte de Broadcom-ceo Hock Tan zijn strategie bekend voor het reeds overgenomen bedrijf. Zo legt Tan met de softwareaanbieder een grotere nadruk op abonnementen. In het verlengde daarvan werd het afstoten van producten in de categorie 'end-usercomputing' en de nieuwe dochteronderneming Carbon Black al aangekondigd.