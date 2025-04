Europese Commissie onderzoekt Broadcom voor mogelijke licentiewijzigingen VMware

De Europese Commissie is een verkennend onderzoek gestart naar Broadcom na de overname van het cloudcomputingbedrijf VMware. Het onderzoek is het gevolg van klachten van verschillende brancheorganisaties over mogelijke licentiebreuk en te hoge prijzen.

De EU heeft Broadcom naar eigen zeggen om informatie gevraagd om het probleem te onderzoeken, zo schrijft Reuters. De Commissie zou meldingen hebben ontvangen dat Broadcom de voorwaarden rondom VMware-licenties en -ondersteuning onterecht aanpaste. Onder meer brancheorganisaties uit België, Duitsland, Nederland en Frankrijk hebben gezamenlijk een klacht ingediend over deze praktijken.

Rond de tijd van de publicatie van Reuters publiceerde Broadcom-ceo Hock Tan een blogpost waarin hij erkent dat het VMware-aanbod na de overname snel veranderde en dat veel klanten hierover klagen. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen langer nodig om deze veranderingen door te voeren en belooft daarom langere ondersteuning voor bepaalde producten. Zo krijgen voormalige eigenaren van een doorlopende licentie voor vSphere gratis 'beveiligingsupdates voor zerodays'. Later moet dit ook voor andere VMware-producten gelden, maar Tan geeft geen verdere details.

Het conflict tussen VMware-gebruikers en Broadcom ontstond kort na de overname van die eerste, eind 2023. Sindsdien paste Broadcom een groot gedeelte van het VMware-productaanbod aan, onder meer door doorlopende licenties te schrappen en in plaats daarvan op overkoepelende abonnementen in te zetten. Verder werden het afstoten van producten in de categorie 'end-usercomputing' en de nieuwe dochteronderneming Carbon Black al aangekondigd.