Broadcom stopt met gratis hypervisor VMware ESXi

Broadcom is gestopt met de gratis hypervisor ESXi. De gratis versie van VMware's tool krijgt ook geen vervanging, zegt het bedrijf. De beslissing is onderdeel van een stap richting een abonnementsmodel dat Broadcom vorig jaar introduceerde.

Broadcom schrijft dat VMware vSphere Hypervisor per direct niet meer beschikbaar is als download. De software krijgt de status End of general availability. "Op dit moment is er geen gelijkwaardig vervangend product beschikbaar."

Het bedrijf verwijst naar een nieuw licentiebeleid dat VMware begin dit jaar doorvoerde. VMware stopte toen met eenmalige licenties en zette klanten over naar een abonnementsmodel voor VMware-producten. Broadcom noemt het stopzetten van vSphere Hypervisor een onderdeel van die transitie.

VMwares vSphere Hypervisor is een lichtgewicht variant van de betaalde virtualmachinepakketten van VMware. De software had beperkingen, zoals een maximaal aantal cpu-cores en geheugen dat kon worden toegewezen aan de vm, maar daar stond tegenover dat het voor de doorsnee gebruikers gratis was. Broadcom nam VMware vorig jaar over en heeft inmiddels flinke veranderingen doorgevoerd, vaak tot ongenoegen van veel gebruikers. Naast het invoeren van het abonnementsmodel stopte het bedrijf eerder deze maand met het partnerprogramma waardoor het voor resellers moeilijker wordt om software aan te bieden.