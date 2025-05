Broadcom stopt verkoop van eenmalige licenties voor VMware-producten

VMware stopt met de verkoop van de eenmalige licenties van VMware-producten. Bestaande klanten krijgen nog ondersteuning tot de resterende tijd van het ondersteuningspakket, indien ze die hebben aangeschaft. Daarna kunnen ze overstappen op een tijdelijk abonnement.

VMware stopt met het verstrekken van licenties van vrijwel al zijn diensten, schrijft Broadcom. Momenteel kunnen nieuwe klanten die niet meer aanschaffen, en ook het verlengen van de ondersteuning is niet meer mogelijk. Klanten konden naast een licentie een aanvullend pakket aanschaffen waarin Broadcom voor een bepaalde tijd belooft ondersteuning te bieden. Dat contract blijft gehonoreerd, schrijft het bedrijf. Na het verlopen van het contract belooft Broadcom dat klanten een abonnement krijgen aangeboden 'dat het best past bij hun behoeften'. Hoe die nieuwe abonnementen eruit gaan zien is nog niet bekend.

The Register schreef afgelopen week op basis van een andere mail al dat eind april het huidige partnerprogramma voor Cloud Service Providers wordt stopgezet. Daarmee kunnen dienstverleners, waaronder kleinere cloudbeheerders, VMware-producten verkopen. Broadcom lijkt het gros van de leveringen aan klanten nu echter zelf te willen uitvoeren. Er komt wel een ander partnerprogramma voor in de plaats, maar dat is enkel op uitnodiging. Er wordt verwacht dat het bedrijf hiermee enkel de grootste partners wil behouden, en dat ongeveer de helft van de huidige partners (zo'n tweeduizend) niet langer wordt toegelaten. Ook verdwijnen er vermoedelijk een paar honderdduizend klanten door de herstructurering.

In december stopte VMware al met het aanbieden van doorlopende licenties voor nieuwe klanten. Bestaande klanten bleven wel toegang houden tot de betreffende VMware-producten, maar nu is dus duidelijk dat ook dat wordt stopgezet. Broadcom wil voortaan gaan werken met tijdelijke abonnementen. Vanaf volgende maand moeten die beschikbaar komen.

Broadcom nam het Amerikaanse cloudcomputingbedrijf VMware eind november over voor ruim 60 miljard dollar. Met de daaropvolgende herstructurering werd ruim drie procent van het personeel van VMware ontslagen. Vanwege de herstructurering neemt de Software Group-tak van Broadcom de VMware-naam over en worden bestaande producten en diensten anders ingericht.

Update, 16-1: het oorspronkelijke artikel was gebaseerd op een mail van Broadcom die met Tweakers is gedeeld. Inmiddels heeft Broadcom zelf een artikel met uitleg naar buiten gebracht. Daaruit blijkt dat sommige informatie in ons artikel niet juist was. Zo staat in het artikel niet dat de bestaande licenties van klanten worden ingetrokken. Ook wordt niet genoemd dat de productactivatiecodes die reeds zijn verstrekt, niet langer geldig zijn. Het artikel is herschreven om kloppend te zijn met de informatie die Broadcom publiekelijk naar buiten heeft gebracht.