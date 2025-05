Microsoft belooft fix voor Windows 10-patch waarvan installatie veelal mislukt

Microsoft werkt aan een fix voor Windows 10-beveiligingsupdate KB5034441. Door een bug is de herstelpartitie van veel gebruikers niet groot genoeg om de update te kunnen installeren. Tot die tijd moeten gebruikers als workaround de partitie zelf vergroten.

Als de herstelpartitie van gebruikers niet groot genoeg is, krijgen ze de foutcode 0x80070643 ERROR_INSTALL_FAILURE te zien, schrijft Microsoft. Volgens Microsoft is er 250MB aan vrije ruimte op de herstelpartitie nodig om de patch succesvol te installeren, al melden sommige gebruikers dat de installatie ook met meer vrije ruimte mislukt. De standaardherstelpartitie van Windows 10 is rond de 500MB.

In eerste instantie gaf Microsoft niet aan dat er een fix voor dit probleem zou komen, maar werd er enkel als workaround genoemd dat gebruikers de WinRE-partitie handmatig moesten vergroten. Dat is niet zonder risico, en kan er mogelijk voor zorgen dat de pc geheel niet meer opgestart kan worden. Even later kwam het bedrijf met een tweetal PowerShell-scripts waarmee dat automatisch gedaan kan worden, een voor Windows 10-versies 2004 en later en een voor versies 1909 en eerder.

Met de beveiligingsupdate KB5034441 wordt de CVE-2024-20666-kwetsbaarheid opgelost waarmee aanvallers de BitLocker-versleuteling van Windows 10-systemen kunnen omzeilen. Daardoor kunnen ze mogelijk bij versleutelde gegevens van gebruikers komen, al moeten ze daarvoor wel fysieke toegang krijgen tot de pc.