Bug in Adblock (Plus) lijkt oorzaak van vertragingen op onder meer YouTube

Een bug in advertentieblockers Adblock en Adblock Plus lijkt de oorzaak van de vertragingen bij sites waarover de afgelopen dagen online veel werd geklaagd. Er werden vooral veel vertragingen van de YouTube-site gemeld, maar dit lijkt dus niet aan dat platform te liggen.

Een ontwikkelaar van Adblock en Adblock Plus, Marwan Zibaoui, stelt dat de oorzaak van de vertragingen is gevonden. Het blijkt om een bug te gaan in versie 3.22 van Adblock Plus en 5.17.0 van Adblock. Zibaoui laat weten dat er 'zo snel mogelijk' een fix voor de problemen wordt uitgebracht.

Veel gebruikers op onder meer Reddit dachten dat deze vertragingen specifiek plaatsvonden op YouTube en onderdeel waren van een bewuste actie van het videoplatform. Eerder heeft de site namelijk al gesteld dat gebruikers met een adblocker een 'suboptimale kijkervaring' kunnen verwachten. Het videoplatform voegde vorig jaar bijvoorbeeld code toe waarmee YouTube-video's voor adblockgebruikers trager werden ingeladen.

Ditmaal lijkt YouTube er echter niets mee te maken te hebben, ontdekte Ublock Origins-ontwikkelaar Raymond Hill eerder al op basis van de profilertool van Firefox. Daarin waren prestatieproblemen op diverse sites te zien. Hill stelt dat de vertragingen vooral merkbaar zijn bij websites die dynamisch worden geüpdatet. Behalve voor YouTube geldt dat onder meer voor Yahoo, schrijft de ontwikkelaar.