Yahoo koopt technologie achter nieuwsstart-up van Instagram-oprichters

Yahoo koopt de technologie achter de inmiddels gestopte nieuwsdienst van de oprichters van Instagram. Zij probeerden met kunstmatige intelligentie nieuws aan te raden aan gebruikers.

Kevin Systrom en Mike Krieger gaan als adviseurs bij Yahoo werken, maar de andere vijf medewerkers gaan iets anders doen, meldt The Verge. Systrom en Krieger maakten Artifact, een dienst om op basis van algoritmes nieuws aan te raden aan gebruikers en samenvattingen te maken van artikelen. De dienst heeft een jaar bestaan, maar stopte in januari. Yahoo wil de technologie gebruiken om zijn eigen artikelendienst beter te maken. Yahoo News trekt volgens het bedrijf 185 miljoen bezoekers per maand. Systrom en Krieger waren de oprichters van Instagram, dat zij na enkele jaren hebben verkocht aan Facebook, dat nu Meta heet.