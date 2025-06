Yahoo News-app gaat AI gebruiken om nieuws aan te raden en samen te vatten

Yahoo gaat AI gebruiken voor zijn News-app. Hiermee moet de nieuwsfeed worden gepersonaliseerd en krijgen berichten AI-gegenereerde samenvattingen van nieuwsberichten.

Met de Yahoo News-app kunnen gebruikers onderwerpen en media selecteren waarin ze geïnteresseerd zijn, waarna er op basis van algoritmes een gepersonaliseerde nieuwsselectie wordt gemaakt. Als gebruikers een nieuwsbericht aanklikken, krijgen ze eerst een AI-gegenereerde opsomming van de kernpunten te zien. Gebruikers kunnen volgens Yahoo ook bepaalde kernwoorden en uitgevers blokkeren, waarna berichten met die woorden of van die uitgevers niet meer in het overzicht verschijnen.

Daarnaast kunnen ze koppen als 'clickbait' markeren, waarna de kunstmatige intelligentie een nieuwe kop bedenkt. De app is vooralsnog enkel beschikbaar voor Android- en iOS-gebruikers in de VS. Voor de AI wordt gebruikgemaakt van de technologie van Artifact, een soortgelijke nieuwsdienst van de oprichters van Instagram. Deze dienst hield begin dit jaar op met bestaan, waarna Yahoo de start-up overnam.