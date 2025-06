NASA: Voyager 1 levert opnieuw data van wetenschappelijke instrumenten

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA is erin geslaagd om opnieuw data van de wetenschappelijke instrumenten van de Voyager 1 te ontvangen. Hierdoor kan de ruimtesonde voor het eerst sinds 2023 zijn werkzaamheden weer normaal uitvoeren.

NASA schrijft in een blogpost dat het werk er echter nog niet volledig op zit. De ruimtevaartorganisatie moet namelijk nog enkele gevolgen van de storing aan boord van de Voyager 1 verhelpen. De software van de drie boordcomputers van het ruimtetuig moet bijvoorbeeld opnieuw gesynchroniseerd worden en er moeten ook enkele onderhoudstaken uitgevoerd worden.

De Voyager 1 stopte op 14 november 2023 met het versturen van data naar de aarde. Medewerkers van NASA waren ervan overtuigd dat de ruimtesonde nog operationeel was en ontdekten in maart van dit jaar dat er een probleem was ontstaan in een van de drie boordcomputers van het ruimtetuig: het flight data subsystem. Volgens NASA had een welbepaalde chip in dit systeem het laten afweten en hierdoor kon data die voor de aarde was bestemd, niet meer worden verstuurd.

De ingenieurs van de ruimtevaartorganisatie besloten om de code, die deze chip moest verwerken, elders in het systeem in te laden en deze aanpak bleek succesvol te zijn. In april van dit jaar kreeg NASA zogenaamde engineering data toegestuurd met informatie over het ruimtetuig zelf. Een maand later waren onderzoekers er ook in geslaagd om wetenschappelijke data van twee van de vier wetenschappelijke instrumenten aan boord van de Voyager 1 richting aarde te versturen. Sinds kort ontvangt NASA opnieuw data van alle vier de wetenschappelijke instrumenten. Een paar jaar geleden kampte Voyager1 ook al met een kapotte computer.

Voyager 1 en 2 verlieten de aarde in 1977 en zijn inmiddels op 24 miljard kilometer afstand, buiten het zonnestelsel. Een bericht doet er 22,5 uur over om de ruimtesonde te bereiken. NASA zegt dat Voyager 2, waarmee het contact vorig jaar nog een keer verloren ging, nog altijd goed functioneert.