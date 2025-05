James Webb toont details in supernovarestant Cassiopeia A en ringen om Uranus

NASA, ESA en de Canadese ruimtevaartorganisatie CSA hebben een afbeelding van Cassiopeia A gepubliceerd, een supernovarestant. Ook is een foto getoond van planeet Uranus met duidelijk zichtbare ringen. Beide objecten zijn in beeld gebracht door de James Webb Space Telescope.

De afbeelding van Cassiopeia A is gemaakt met het Mid-Infrared Instrument van de James Webb Space Telescoop. In vergelijking met eerdere infraroodafbeeldingen zijn er volgens een onderzoeker veel meer details zichtbaar waar men nog niet eerder toegang toe had. De kleuren zijn het resultaat van infraroodlicht dat 'vertaald' is naar golflengten uit het zichtbare deel van het spectrum.

Deze kleuren leiden volgens de ruimtevaartorganisaties tot een schat aan wetenschappelijke informatie. Zo is aan de buitenkant, met name links en aan de bovenkant, ogenschijnlijk rood en oranje materiaal zichtbaar wat veroorzaakt wordt door de uitstoot van warm stof. Dit is waar het uitgestoten materiaal van de ontplofte ster tegen het omringende gas en stof ramt. Meer aan de binnenkant zijn roze klompen en knopen zichtbaar; dit is materiaal van de ster dat licht is gaan uitstralen door een mix van stof gecombineerd met zware elementen als zuurstof, argon en neon. Het groene heeft een vorm en complexiteit die onverwacht is voor de wetenschappers en lastig is om te doorgronden. Ilse De Looze van de Universiteit Gent, een van de betrokken onderzoekers, zegt dat men nog bezig is om alle bronnen van de emissies te ontrafelen.

Cassiopeia A heeft het formaat van zo'n 10 lichtjaar en staat te boek als een supernovarestant dat zich op 11.000 lichtjaar van de aarde in het Cassiopeia-sterrenbeeld bevindt. Het is het resultaat van een ontploffing van een enorme ster waarvan het licht ons naar schatting zo'n 340 jaar geleden bereikte. Het is het jongste, bekende restant van een ontploffing van een zeer grote ster in ons sterrenstelsel. Cassiopeia A geeft wetenschappers de beste gelegenheid om te kijken naar de overblijfselen van een ontplofte ster en een soort autopsie van een ster uit te voeren om te begrijpen wat voor type ster er eerder aanwezig was en hoe deze is ontploft.

De ruimtevaartorganisaties hebben ook een afbeelding van Uranus gepubliceerd waarop de lastig zichtbare ringen van de ijsplaneet zichtbaar zijn. De zwakke stofringen van de planeet zijn eerder alleen vastgelegd door het in 1986 langsvliegende Voyager 2-ruimtevaartuig en het met speciale apparatuur uitgeruste aardse William M. Keck-observatorium. De huidige afbeelding van James Webb is gemaakt met de voornaamste camera van de telescoop, de NIRCam. Het gaat om een infraroodafbeelding waarop data van twee filters op 1,4 en 3,0μm zijn gecombineerd, wat in respectievelijk blauw en oranje wordt getoond. Voyager 2 toonde een blauwgroene bal in golflengten in het zichtbare spectrum met weinig kenmerken; in vergelijking bevat de afbeelding van James Webb veel meer details. De telescoop maakte de afbeelding op 6 februari.