Google stopt per 8 april 2024 ondersteuning voor Nest Secure-alarmsysteem

Google stopt vanaf 8 april volgend jaar met de ondersteuning van Nest Secure. Dit is een alarmsysteem waarvan de verkoop al in 2020 stopte, maar toen werd nog geen einddatum voor de ondersteuning genoemd. Ook de ondersteuning voor de Dropcam vervalt per 8 april 2024.

Google zegt dat het Nest Secure-klanten heeft bericht en een communitymedewerker van het bedrijf geeft een nadere toelichting. Daarin wordt aangehaald dat Google in 2020 een samenwerking met het Amerikaanse beveiligingsbedrijf ADT is aangegaan en dat het bedrijf denkt dat dit partnerschap 'een behulpzamere smarthomebeveiligingservaring creëert'.

Om die reden wordt de ondersteuning voor Nest Secure gestaakt per 8 april 2024. Tot dat moment blijven alle bestaande features beschikbaar voor gebruikers en verandert er volgens Google niets. Na die datum zal Nest Secure niet meer toegankelijk zijn in de Nest-app.

Google ziet graag dat klanten upgraden en zegt in aanmerking komende Nest Secure-klanten te benaderen met een aanbieding om een nieuw systeem van ADT aan te schaffen; waarschijnlijk geldt dit alleen voor Amerikaanse klanten. Dit systeem van ADT is onlangs aangekondigd.

Nest Secure werd in 2017 geïntroduceerd, maar was geen lang leven beschoren. Eind oktober 2020 liet Google weten geen voorraden van de Nest Secure meer te hebben en dat de verkoop zou stoppen.