Google patcht actief misbruikte zeroday in Chrome-webbrowser

Google heeft een update voor Chrome uitgebracht die een actief misbruikte zerodaybug moet patchen. Het betreft een typeconfusionbug in de V8-JavaScript-engine die geclassificeerd wordt als high. Google meldt dat de bug actief misbruikt wordt.

Het Amerikaanse bedrijf geeft voorlopig weinig details mee over de kwetsbaarheid, die code CVE-2023-2033 kreeg. Het bedrijf doet dit naar eigen zeggen totdat een meerderheid van de Chrome-gebruikers de update heeft kunnen installeren. De patch zit in Google Chrome 112.0.5615.121 vervat; dat is een update die beschikbaar komt voor de Linux-, macOS- en Windows-varianten van de webbrowser.

In de CVE-databank staat te lezen dat het om een typeconfusionbug gaat die in de V8-JavaScript-engine van Chrome is vastgesteld. Bij een typeconfusionkwetsbaarheid controleert de engine niet goed welk type object er wordt ingeladen. Dat kan ervoor zorgen dat aanvallers kwaadwillige code kunnen uitvoeren in de browser waar bijvoorbeeld privacygevoelige informatie kan worden uitgelezen. Vorig jaar kwam Google ook met enkele zerodaybugpatches voor Chrome. Sommige van die bugs bevonden zich toen ook in de JavaScript-engine van de browser.