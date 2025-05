Google stopt in juli met zakelijke Google+-opvolger Currents

Google stopt op 5 juli met zijn zakelijke sociale netwerk Currents. De functionaliteit is komen te zitten in zijn zakelijke Spaces-dienst. Beheerders kunnen de data downloaden tot 8 augustus. Currents was de zakelijke opvolger van Google+.

Na 8 augustus is de data weg, zegt Google. Met Currents verdwijnt het laatste spoor van Google+, het geflopte sociale netwerk van de zoekgigant dat uitkwam in 2011. Met Google+ wilde het bedrijf de concurrentie aangaan met onder meer Facebook.

De functionaliteit van Currents zit nu grotendeels in Spaces, zijn zakelijke dienst voor communicatie tussen medewerkers. Het is onbekend hoeveel gebruikers Currents heeft gehad en hoeveel daarvan nu nog over zijn. Google had het naderende einde van Currents in februari vorig jaar aangekondigd.

Google Currents werd in 2019 onthuld op het toenmalige Google Next-evenement. Currents beschikte over een soortgelijke interface als Google+ en was gericht op de zakelijke markt. In Google Currents konden, net als in Google+, community's aangemaakt worden waarin content gedeeld kon worden. In Currents konden posts echter gesorteerd worden op relevantie of omgekeerde chronologie. Inzendingen van belangrijke figuren, zoals een directeur, konden bovenaan vastgepind worden. Google stopte eind 2018 definitief met Google+ voor consumenten nadat het bedrijf een privacybug had ontdekt. Het bedrijf stelde toen dat de Google+-api's 'moeilijk te ontwikkelen en te onderhouden waren'.