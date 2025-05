Minder dan helft Meta Quest-bezitters lijkt headset te gebruiken

De Meta Quest 2-headset had in oktober vorig jaar 6,4 miljoen actieve spelers, zo blijkt uit cijfers die zakenkrant The Wall Street Journal heeft ingezien. Dat is veel minder dan het aantal geleverde headsets volgens inschattingen van een analistenbureau.

Daarmee zijn veel Quest-headsets ongebruikt. Hoewel Meta geen leveringscijfers bekend heeft gemaakt, schatte analistenbureau IDC een jaar geleden dat het bedrijf toen al 15 miljoen Quest 2-headsets had verkocht. Dat zou betekenen dat met een aantal van 6,4 miljoen actieve spelers meer dan helft van de headsets in een maand niet inlogt.

Pico Neo 4

Er zijn inmiddels 200 apps voor Quest-headsets die meer dan een miljoen dollar aan omzet hebben gedraaid, claimt The Wall Street Journal op basis van documenten die de krant heeft ingezien. Ongeveer 14 apps hebben een omzet van meer dan 20 miljoen. Het spelletje Beat Saber bracht het meeste op, met een totaalbedrag van 255 miljoen dollar. Dat spel had in oktober vorig jaar 1,5 miljoen actieve spelers, waarmee iets minder dan een kwart van de Quest-gebruikers dat spel actief aan het spelen was.

De zakenkrant merkt verder op dat TikTok-moederbedrijf ByteDance actief probeert ontwikkelaars van VR-apps over te halen om apps uit te brengen voor de Pico-headsets van ByteDance. Het bedrijf biedt daarvoor bedragen van 25.000 tot 35.000 dollar, aldus de krant. Meta heeft een dominant marktaandeel voor VR-headsets en ByteDance hoopt met het geldbedrag ontwikkelaars over te halen.

