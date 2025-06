Beat Saber krijgt op PlayStation geen nieuwe content meer

VR-game Beat Saber krijgt geen nieuwe updates meer op de PlayStation. Vanaf deze maand verschijnen er geen nieuwe releases meer uit voor zowel de PS4 als de PS5. De game blijft wel speelbaar, maar vanaf volgend jaar stopt de multiplayerfunctionaliteit.

Ontwikkelaar Beat Games schrijft dat op een ondersteuningspagina. In de praktijk betekent het dat er vanaf juni van dit jaar geen nieuwe contentupdates meer verschijnen voor Beat Saber op de PlayStation 4 of de PlayStation 5. De laatste nieuwe content die wordt toegevoegd is Lady Gaga's album Abracadabra, maar daarna volgt niets meer.

Het blijft wel mogelijk bestaande contentpacks te kopen. Ook blijft het mogelijk Beat Saber op de PlayStation 4 en 5 te blijven spelen; de beslissing gaat voornamelijk over toekomstige content. Beat Games zegt verder dat ook de klantenservice nog beschikbaar blijft.

De multiplayerfunctionaliteit blijft nog een jaar beschikbaar, maar ook daar wordt in de toekomst de stekker uit getrokken. Vanaf 21 januari 2026 is multiplayer niet meer te gebruiken op de PlayStation. De ontwikkelaar zegt dat dat op andere platformen, waaronder Steam, wel allemaal nog beschikbaar blijft. Ook komt daarop nog nieuwe content uit.

Beat Games geeft geen verklaring voor waarom het stopt. De studio werd in 2019 overgenomen door Facebook. De ontwikkelaar stopte vorig jaar al ondersteuning voor Beat Saber op de originele Meta Quest 1. Beat Saber is een populaire virtualrealitygame waarbij spelers op de maat blokken stuk moeten slaan met lichtzwaarden. Daarvoor kwam regelmatig dlc uit, in de vorm van nieuwe muziek.