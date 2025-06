Nintendo toont gameplay en co-opmodus van 3d-platformer Donkey Kong Bananza

Nintendo heeft tijdens een Direct-presentatie een video van Donkey Kong Bananza getoond. In de 3d-platformer besturen spelers Donkey Kong, die samenwerkt met een jongere versie van Pauline. De game heeft ook een coöperatieve modus.

De video van bijna achttien minuten focust vooral op de gameplay van het spel, dat op 17 juli uitkomt voor de Nintendo Switch 2. We zien dat Donkey Kong naar een ondergrondse wereld gaat. Daar ontmoet hij Pauline nadat zij uit een steen ontsnapt. Hoewel het spel zich grotendeels ondergronds lijkt af te spelen, toont de video meerdere omgevingen, waaronder bergen, stranden en ijzige locaties. Ook lijken er Breath of the Wild-achtige tempels met speciale uitdagingen in de game te zitten.

De gameplay in Donkey Kong Bananza lijkt veel te draaien om vernietiging. Donkey Kong kan zijn omgeving verwoesten en stukken terrein als wapen gebruiken. Ook kan Donkey Kong in verschillende dieren veranderen om verschillende extra krachten te krijgen. Zo kan hij in een struisvogel veranderen om te kunnen vliegen of als zebra zo snel rennen dat hij over water kan lopen. Deze transformaties kosten 'Bananergy', die spelers kunnen verkrijgen door goudkleurige bolletjes te verzamelen.

Het spel ondersteunt een coöperatieve modus, waarbij een speler Donkey Kong bestuurt en de tweede speler Pauline. Zij moest in de originele Donkey Kong-game uit 1981 juist gered worden van Donkey Kong en werd in Super Mario Odyssey als zangeres getoond. In de coöpmodus rent Donkey Kong rond, terwijl Pauline haar stemgeluid als wapen kan gebruiken en verzamelobjecten kan pakken. De game ondersteunt ook GameShare. Dat betekent dat het spel met één cartridge lokaal samen te spelen is met een andere speler die een Switch 2 of originele Switch heeft. Onlinemultiplayer via GameChat werkt alleen als beide spelers een Switch 2 hebben.