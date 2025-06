Nintendo brengt Switch 2 uit vanaf 470 euro, Mario Kart World vanaf 80 euro

De Nintendo Switch 2 en de launchtitel Mario Kart World zijn vanaf 5 juni beschikbaar in onder meer de Benelux. De console is voor een adviesprijs van 470 euro verkrijgbaar. De digitale versie van Mario Kart World kost 80 euro. De bundel van die twee producten kost 510 euro.

De nieuwe console van Nintendo hanteert hetzelfde handheldconcept als de oorspronkelijke Switch, maar heeft onder meer een groter en scherper 7,9"-lcd-paneel en met 120Hz een verdubbelde verversingssnelheid. Verder heeft de console 256GB in plaats van 32GB opslagruimte en ondersteunt de Switch 2 docked een resolutie van 4k en 60fps.

Verder heeft de Nintendo Switch 2 vernieuwde Joy-Con-controllers die magnetisch aan de console vastklikken en bewegings- en muisinput ondersteunen. De console ondersteunt de nieuwe GameChat- en GameShare-functies en de uitleenbare 'virtuele gamecards'. Tweakers publiceerde kort na de aankondiging een preview van de Switch 2.

Games en verkrijgbaarheid

Nintendo brengt gelijktijdig met de Switch 2 de launchtitel Mario Kart World uit voor de console. Het spel speelt zich, in tegenstelling tot voorgaande delen uit de franchise, af in een open wereld. Daarnaast ondersteunt deze Mario Kart tot 24 spelers.

Het spel kost digitaal 80 euro, terwijl de fysieke versie een adviesprijs van 90 euro heeft. Volgens de Pricewatch is de fysieke versie echter al voor de prijs van de digitale variant verkrijgbaar bij verschillende webshops. Zowel de Switch 2 als de Switch 2-bundel met Mario Kart zijn via de Nintendo-webshop uitverkocht. Ook bij grote webshops is de console op het moment van schrijven niet meer op voorraad.

Vooralsnog zijn er zo'n dertig games beschikbaar voor de Switch 2, waaronder Switch 2 Editions van The Legend of Zelda: Breath of the Wild en Tears of the Kingdom, Sid Meier's Civilization VII, No Man's Sky, Cyberpunk 2077 en Split Fiction.