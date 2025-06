Nintendo meldt record: Switch 2 ruim 3,5 miljoen keer verkocht in vier dagen

Nintendo heeft in de eerste vier dagen na de release ruim 3,5 miljoen exemplaren van de Switch 2 verkocht. Het bedrijf sprak eerder de verwachting uit dat de Switch 2 in het eerste jaar 15 miljoen keer verkocht zal worden.

Het is voor het eerst dat hardware van Nintendo zo vaak is verkocht in de eerste vier dagen na de release, zegt Nintendo in een aankondiging. Het bedrijf verwacht bovendien dat de Switch 2 in het eerste jaar na de release 15 miljoen keer verkocht zal worden. Volgens CNBC werd de eerste Switch in het eerste jaar na de release ook 15 miljoen keer verkocht. Inmiddels is die console, die in 2017 verscheen, 152 miljoen keer verkocht.

Ter vergelijking: van de Xbox Series X en S werden in de eerste veertien maanden na hun release 12 miljoen exemplaren verkocht. Van de PlayStation 5 werden in het eerste jaar 13,4 miljoen exemplaren verkocht. Deze consoles hadden rond hun release echter te maken met tekorten, waardoor ze slecht leverbaar waren.