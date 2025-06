Cyberpunk 2077 is nu uit voor Switch 2 en ondersteunt Joy-Con 2-muisinput

CD Projekt RED brengt Cyberpunk 2077: Ultimate Edition uit voor de Nintendo Switch 2. De game ondersteunt onder meer bewegingsbesturing en muisinput dankzij de Joy-Con 2-controllers. De digitale versie van de Ultimate Edition kost via de Nintendo eShop net geen 70 euro.

De Nintendo Switch 2-versie van Cyberpunk 2077 ondersteunt als een van de eerste games voor de tevens op 5 juni uitgekomen console de nieuwe bewegings- en muisinput via de Joy-Con 2-controllers. Volgens CD Projekt RED kunnen spelers onder meer hacken en slaan door middel van bewegingsinput en menu's navigeren met de muis- en touchscreenfuncties. Ook ondersteunt de game mikken met de gyroscoopfunctie van de Switch 2. Eerder werd bekendgemaakt dat de ontwikkelaar DLSS-upscaling gebruikt om de grafisch geavanceerde game op de Switch 2 te kunnen draaien.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition bestaat uit de basisgame en de Phantom Liberty-uitbreiding. De game is verkrijgbaar als fysieke gamecard van 64GB of digitaal via Nintendo's webshop. De fysieke versie is volgens de Pricewatch vanaf 62,95 euro verkrijgbaar.