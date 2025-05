Cyberpunk 2077: Ultimate Edition komt volgend jaar naar Mac met Apple-chips

De Poolse ontwikkelaar CD Projekt RED brengt de game Cyberpunk 2077: Ultimate Edition naar Mac-computers. De game komt alleen naar Macs met Apple-chips, aldus de ontwikkelaar. Begin volgend jaar wordt het spel beschikbaar op Macs.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition werd eind vorig jaar uitgebracht en bevat naast de basisgame ook de Phantom Liberty-uitbreiding. Gamers op Mac kunnen straks verder gebruikmaken van functies als path tracing, frame generation en ingebouwde Spatial Audio, zegt CD Projekt RED in een aankondiging.

Wanneer het spel precies uitgebracht wordt voor Macs, is nog niet bekend. CD Projekt RED spreekt alleen nog over 'begin volgend jaar'. Een exacte releasedatum wordt later nog bekendgemaakt, samen met meer details. Cyberpunk 2077: Ultimate Edition is nu al beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox One, Xbos Series X | S en pc.