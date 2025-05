Microsoft waarschuwt voor spearphishingcampagne via rdp-bestand

Microsoft waarschuwt gebruikers voor een spearphishingcampagne. Leden van de Russische cybercriminele groep Midnight Blizzard proberen via de campagne op afstand de controle over computers over te nemen, zegt Microsoft.

De e-mails in de spearphishingcampagne zijn volgens Microsoft naar duizenden doelwitten in ruim honderd organisaties verstuurd. In een aantal gevallen deden de aanvallers zich voor als werknemers van Microsoft, in de hoop geloofwaardiger over te komen. Ook werden andere cloudproviders genoemd in de phishingmails, zoals AWS.

In de e-mails zit een met Let's Encrypt gesigneerd Remote Desktop Protocol-configuratiebestand, dat verbonden is met een server van de aanvaller. Als de ontvanger van een e-mail het bestand opent, wordt er een verbinding opgezet met die server, waarna de criminelen via rdp toegang krijgen tot de computer. Daarbij kunnen ook inloggegevens van het slachtoffer worden buitgemaakt.

Het configuratiebestand bevat een aantal gevoelige instellingen, waarmee allerlei informatie kan worden gestolen. Het gaat bijvoorbeeld om informatie van harde schijven, de inhoud van clipboards, printers, aangesloten apparaten, audio en authenticatiefuncties van Windows. "Aanvallers kunnen met deze toegang malware op de lokale schijf of netwerkshares van het doelwit installeren."

De campagne werd ontdekt op 22 oktober. Naar alle waarschijnlijkheid proberen de cybercriminelen achter de campagne vooral informatie en inlichtingen te verzamelen, stelt Microsoft. Volgens het bedrijf richt de campagne zich op werknemers in sectoren als de overheid, defensie en academici. Ook individuen in andere sectoren kunnen het doelwit van een aanval vormen, zegt Microsoft.