Internet Archive getroffen door nieuw datalek via supportplatform

Het Internet Archive is opnieuw slachtoffer geworden van een hack, ditmaal via het Zendesk-supportplatform. De hack komt kort na een eerder incident waarbij gegevens van 31 miljoen gebruikers werden gestolen.

Volgens de aanvaller zijn api-keys die bij de eerdere hack werden buitgemaakt, nog steeds niet ingetrokken door het Internet Archive. De aanvaller heeft daardoor toegang gekregen tot ruim 800.000 supporttickets die sinds 2018 zijn verstuurd naar info@archive.org. Om zijn claim te bewijzen, heeft de hacker via het Zendesk-platform e-mails verstuurd naar mensen die ooit contact hebben gehad met het Internet Archive. Dat meldt BleepingComputer, dat berichten ontving van verschillende gebruikers.

De motivatie van de aanvaller lijkt niet financieel of politiek van aard. Volgens BleepingComputer gaat het waarschijnlijk om iemand uit de hackerscommunity die status probeert te verwerven door het succesvol hacken van een grote organisatie als het Internet Archive. BleepingComputer bevestigde de authenticiteit van de e-mails via DKIM-, DMARC- en SPF-checks. Dat zijn beveiligingsprotocollen die worden gebruikt om de herkomst en integriteit van e-mails te verifiëren en om spoofing en phishing tegen te gaan.

Het Internet Archive werd eerder deze maand getroffen door een hack. De dienst is daar nog steeds van aan het herstellen. Eerder bracht het al zijn Wayback Machine terug, zij het in een read-onlymodus waarmee gebruikers geen nieuwe links kunnen archiveren. Inmiddels is dat ook gedaan voor Archive-It. Sinds deze week is ook archive.org weer beschikbaar, zo bevestigde het Internet Archive in een blogpost. Daarmee is ook het volledige archief van oude games, tijdschriften, video's en meer toegankelijk.