Romhacking.net stopt als platform voor roms en gaat verder als nieuwssite

Romhacking.net stopt er na twintig jaar mee. De site gaat geen nieuwe roms meer aannemen en gaat zich alleen nog richten op nieuws. Romhacking.com heeft 11GB aan bestanden gedoneerd aan de Internet Archive, zodat deze bewaard kunnen blijven.

Oprichter Nightcrawler schrijft in een bericht dat de site sinds donderdag geen nieuwe roms meer accepteert. Er wordt nog wel nieuws geplaatst, het forum blijft toegankelijk en downloads en afbeeldingen blijven beschikbaar 'zolang het nog kan'.

Dat Romhacking gaat veranderen heeft meerdere redenen, waaronder 'toenemende takedownverzoeken en juridische lasten'. "De noodzaak voor de site is in de loop van de tijd afgenomen. Er zijn nu veel opties voor communitydiscussies, opensourceprojecten en bestandsopslag op internet", schrijft Nightcrawler. Het was al langer de bedoeling dat de site overgedragen zou worden aan een nieuwe eigenaar. Door problemen met het vinden van een geschikte opvolger en interne conflicten verliep dit echter moeilijk.

Romhacking.net werd opgericht in 2005. De site staat het meest bekend om zijn roms, maar er worden ook mods en vertalingen van games gedeeld. Bij het laatstgenoemde gaat het onder meer om Japanse games die nooit in Europa of Noord-Amerika zijn uitgebracht, zoals de rpg Mother 3 voor de Gameboy Advance.