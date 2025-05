Nintendo verkocht afgelopen kwartaal 46 procent minder Switches

Nintendo verkocht tussen april en juni 2024 wereldwijd 46 procent minder Switch-consoles in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de nieuwste kwartaalcijfers die de Japanse gameontwikkelaar donderdag heeft gepubliceerd.

Tussen april en juni zijn er 2,1 miljoen Switches verkocht, schrijft Nintendo. Vorig jaar in dezelfde periode waren dat nog 3,9 miljoen consoles. Nintendo benoemt dat de verkoopcijfers vorig jaar hoger waren, mede door de release van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom op 12 mei 2023. De teller van het totaal aantal verkochte Switches sinds de release op 3 maart 2017 staat nu op ruim 143 miljoen stuks.

Qua software zijn er bijna 31 miljoen exemplaren van verschillende spellen verkocht. In 2023 waren dat nog 52 miljoen games. Nintendo noemt specifiek de remake van Paper Mario: The Thousand Year Door, die in mei verscheen, en Luigi's Mansion 2 HD, die uitkwam in juni. Van deze games werden respectievelijk 1,8 en 1,2 miljoen exemplaren verkocht.

Verder daalde de operationele winst met 71 procent tot omgerekend 338 miljoen euro. Vorig jaar in hetzelfde kwartaal was dat nog ruim 1 miljard euro.

De opvolger van de Nintendo Switch wordt op zijn laatst eind maart 2025 aangekondigd. Welke naam de console gaat krijgen en welke specificaties het heeft, is nog niet bekend.