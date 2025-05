Nintendo verkocht eerste halfjaar 2024 ruim 30 procent minder Switch-consoles

Nintendo verkocht van april tot en met september 2024 in totaal 31 procent minder Switch-consoles dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral de verkoop van de oledvariant daalde, namelijk met bijna 47 procent.

In totaal werd de Nintendo Switch in het eerste halfjaar van boekjaar 2025, dat tussen 1 april 2024 en 30 september 2024 viel, wereldwijd ruim 4,7 miljoen keer verkocht, zo blijkt uit de recentste kwartaalcijfers van het bedrijf. In diezelfde periode van boekjaar 2024 verkocht het bedrijf nog ruim 6,8 miljoen eenheden van de console. Daarnaast verkocht Nintendo ruim 70 miljoen games voor de console, wat ruim 27 procent minder is dan in dezelfde periode vorig jaar.

Nintendo legt uit dat de verkoop van de Switch om twee redenen aanzienlijk is gedaald. Dat heeft volgens het Japanse bedrijf met de vergelijking met dezelfde periode vorig jaar te maken; toen zouden The Super Mario Bros. Movie en de release van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom de consoleverkoop aanzienlijk gestimuleerd hebben. Het bedrijf spreekt van een 'extreem hoge afzet' en verdiende toen een recordwinst. Daarnaast erkent Nintendo dat de Switch in het achtste jaar van zijn bestaan verkeert. Nintendo suggereert daarmee dat de console aan het einde van zijn levensduur is en dat het aantal nieuwe klanten dat nog een Switch wil relatief gering is. De Switch wordt al langer steeds minder verkocht.

Het bedrijf stelt zijn verwachtingen voor het volledige boekjaar 2025 naar beneden bij. Het totaalaantal Switches dat Nintendo nog verwacht te verkopen, is met een miljoen eenheden verlaagd naar 12,5 miljoen exemplaren. De verwachte softwareverkopen zijn met 5 miljoen stuks verlaagd naar 160 miljoen eenheden.

Vanwege de teruglopende verkopen van Switch en daaraan gerelateerde software, nam de totaalomzet van het bedrijf in het betreffende halfjaar met ruim een derde af naar 523,2 miljard yen, omgerekend zo'n 3,15 miljard euro. De nettowinst daalde nog drastischer, namelijk met net geen 60 procent naar bijna 655 miljoen euro.

Nintendo is van plan om in dit boekjaar nog de opvolger van de Switch aan te kondigen, wat ook een deel van de afgenomen Switch-verkoop kan verklaren. Uiterlijk in maart van 2025 wordt de opvolger aangekondigd.