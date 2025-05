Zuid-Koreaanse toezichthouder legt Meta boete op van 14,4 miljoen euro

De Zuid-Koreaanse gegevensbeschermingsautoriteit heeft Meta een boete opgelegd van 21,62 miljard won, omgerekend zo’n 14,4 miljoen euro. De sanctie wordt opgelegd wegens het zonder toestemming verzamelen en delen van gevoelige gebruikersgegevens met adverteerders.

Volgens de toezichthouder had Meta informatie verzameld over de religie, geaardheid en politieke voorkeur van ongeveer 980.000 Zuid-Koreaanse Facebook-gebruikers. Dat deed het bedrijf zonder toestemming te vragen. Ongeveer 4.000 adverteerders konden de data daarna gebruiken, aldus de autoriteit.

De toezichthouder constateerde ook dat Meta het gedrag van gebruikers op Facebook analyseerde en op basis daarvan advertentiecategorieën creëerde. Hierbij werden gevoelige labels toegevoegd, zoals of iemand een Noord-Koreaanse vluchteling, transgender of homoseksueel was.

Verder zou Meta onrechtmatig verzoeken van gebruikers om toegang tot hun persoonlijke gegevens hebben afgewezen. Het bedrijf zou bovendien tekort zijn geschoten in het voorkomen van een datalek, waarbij informatie van een tiental Zuid-Koreaanse gebruikers naar buiten lekte. Meta heeft geen commentaar gegeven op de zaak.