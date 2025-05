Netflix-kantoren in Amsterdam en Parijs doorzocht voor belastingfraude

De Nederlandse en Franse autoriteiten hebben dinsdag gelijktijdig invallen gedaan bij de kantoren van streamingdienst Netflix in Amsterdam en Parijs. Dat meldt persbureau Reuters, dat de info vernam van een bron bij de Franse Justitie.

De doorzoekingen maken volgens Reuters deel uit van een lopend onderzoek naar belastingfraude en witwassen. Het vooronderzoek werd in november 2022 gestart door de Franse financiële fraudebestrijdingseenheid PNF. Ook de Nederlandse autoriteiten werken er al enkele maanden aan mee. De precieze aanleiding voor het onderzoek is nog niet bekend. Een vooronderzoek in Frankrijk betekent niet automatisch dat Netflix strafrechtelijk wordt vervolgd. Netflix heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Het Nederlandse Openbaar Ministerie verwijst vragen, volgens Reuters, door naar de PNF. Het is niet de eerste keer dat Netflix in aanvaring komt met de Europese belastingautoriteiten. Zo schikte het bedrijf in 2022 nog een belastinggeschil in Italië voor 55,8 miljoen euro.