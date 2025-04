Netflix sluit eigen triple-A-gamestudio Team Blue na twee jaar

De triple-A-gamestudio van Netflix, Team Blue, sluit na twee jaar zijn deuren. Dat schrijft gamejournalist Stephen Totilo. Bij de gameontwikkelaar werkten onder meer Halo-veteraan Joseph Staten en Rafael Grassetti, de artdirector van de God of War-serie.

Het is niet duidelijk wanneer de studio, die bekendstond onder de naam 'Team Blue', precies is gesloten. Een woordvoerder van Netflix zegt tegen Totilo, die voorheen werkte als journalist voor media als Axios, dat het gameontwikkelteam van Netflix sinds deze maand niet meer actief is.

Naast Joseph Staten en Rafael Grassetti, was Chacko Sonny ook werkzaam bij de studio. Sonny was eerder de executive producer van Overwatch bij Blizzard. Netflix wil niet zeggen hoeveel mensen zijn getroffen door het sluiten van de studio.

Netflix begon in november 2021 met het aanbieden van games op zijn platform. Het bedrijf doet dat momenteel voor Android- en iOS-apparaten, maar overweegt ook andere platforms. Netflix zei vorig jaar aan 'meer dan tien games' te werken. Nu Blue is opgeheven, is het niet duidelijk of dit aantal nog klopt. Het is ook niet duidelijk of de projecten van de triple-A-studio zijn ondergebracht bij andere studio's waarvan Netflix de eigenaar is.