Netflix maakt Netflix Games vanaf woensdag beschikbaar op iOS

Netflix Games is vanaf woensdag ook beschikbaar voor iOS. De games zijn onderdeel van het Netflix-abonnement en kunnen zonder extra kosten worden gespeeld. De apps kunnen vanuit de App Store worden geïnstalleerd.

Netflix Games werd vorige week aangekondigd en komt nu ook naar Apple-apparaten. Vanaf woensdag moeten de vijf games die momenteel onderdeel zijn van Netflix Games beschikbaar zijn op iOS. Deze gamesbibliotheek wil Netflix de komende tijd gaan uitbreiden.

Vorige week werd Netflix Games beschikbaar in de Android-app en konden de games ook via de Play Store gedownload worden. Netflix beloofde toen dat iOS snel zou volgen. Het gaat om vijf verschillende mobiele games: Stranger Things: 1984, Stranger Things 3, Shooting Hoops, Card Blast en Teeter Up.

Het is nog niet duidelijk of de games op iOS direct vanuit de app te spelen zijn of dat ze apart moeten worden geïnstalleerd.

Bloomberg-journalist Mark Gurman heeft de vijf games al in de App Store ontdekt. Ze zijn dus in elk geval ook als aparte apps te downloaden. Om ze te kunnen spelen is vervolgens wel een Netflix-abonnement nodig.