Halo-veteraan Joseph Staten werkt aan triple-A-game voor Netflix

Halo-veteraan Joseph Staten gaat bij Netflix werken aan een nieuwe triple-A-game. Staten begon in 1998 bij toenmalige Halo-ontwikkelaar Bungie en werkte onlangs nog mee aan Halo: Infinite. Hij verliet Microsoft eerder deze maand.

Joseph Staten meldt dat hij bij Netflix Games aan de slag gaat als creative director voor een 'nieuwe triple-A-game'. Hij meldt daarbij dat het een game in een volledig nieuwe franchise betreft. Volgens Staten betreft het een multiplatformgame, maar de Halo-veteraan zegt niet voor welke platforms de game precies zal uitkomen. Huidige Netflix-games zijn beschikbaar voor Android en iOS, maar vacatures suggereerden vorig jaar dat Netflix ook werkt aan een triple-A-game voor pc's. Het platform bevestigde eerder ook cloudgaming voor tv's en pc's te onderzoeken.

De aankondiging volgt nadat Staten eerder deze maand zijn vertrek bij Microsoft aankondigde. Staten werkte sinds 1998 bij Bungie aan de eerste drie Halo-games. Staten ging in 2013 aan de slag bij 343 Industries, een studio van Microsoft die de ontwikkeling van de Halo-franchise overnam. Recent werkte Staten aan Halo: Infinite. Staten ging in januari aan de slag bij Microsofts Xbox Publishing-divisie nadat de techgigant 'ten minste' 95 banen schrapte bij 343 Industries.

Netflix begon in november 2021 met het aanbieden van games op zijn platform. Het bedrijf doet dat momenteel voor Android- en iOS-apparaten, hoewel andere platforms dus ook worden overwogen. De streamingdienst deelt geen concrete cijfers over hoe populair de games op zijn platform momenteel zijn, maar zei eerder dit jaar tegen journalisten van onder meer IGN dat het op het gebied van gebruikersgroei 'zeer tevreden' is met de vorderingen tot nu toe. Het bedrijf gaf in maart aan dat het dit jaar veertig games uitbrengt op zijn streamingplatform.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 18-04-2023 14:27
21 • submitter: Xtuv

18-04-2023 • 14:27

21

Submitter: Xtuv

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Reacties (21)

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Danster75 18 april 2023 14:49
Er wordt de laatste tijd wel vaak gegooid met de term "Triple A", alsof bijvoorbeeld een groot budget, goede graphics en/of bekend IP een game op voorhand al deze status zouden geven.

Naar mijn mening kan je pas na recensies weten of iets echt "Triple A" is.

edit:

@ErikT738 @geert1 Bedankt! Ik lees op Wikipedia nu ook dat het inderdaad ansich niets met de kwaliteit van gameplay te maken heeft; https://en.wikipedia.org/wiki/AAA_(video_game_industry).

[Reactie gewijzigd door Danster75 op 28 juli 2024 09:57]

geert1 @Danster7518 april 2023 15:18
Zoals ErikT378 ook zegt: AAA is juist een indicatie van de grootte van de uitgever/ontwikkelaar en het budget. Het hangt wel samen met de productiewaarden, maar niet met de uiteindelijke review-cijfers bijvoorbeeld. En er is geen harde grens voor waar AAA begint.

De term AAA is onhandig en onduidelijk, want het wordt in verband gebracht met onder andere mooie graphics (voor de tijd). Maar kleinere studio's maken soms games die er net zo goed uitzien, maar die niet AAA zijn. En grote uitgevers hebben op hun beurt soms een indie-label waardoor zij ook niet-AAA-games uitgeven. Middelgrote studio's worden soms ook tot AAA gerekend en soms niet. Uitgevers en studio's kunnen ook groeien en krimpen uiteraard. En gamers denken dat AAA van alles en nog wat inhoudt. Zo is het allemaal niet duidelijker geworden.

Bepaalde voorbeelden zijn wel duidelijk: Call of Duty, GTA, Uncharted, Fortnight en Destiny zijn echte AAA-titels in alle opzichten. En niet-AAA zijn overduidelijke indie-titels met kleinere ambities op bepaalde vlakken, en een veel kleiner team, maar daar wordt het al lastiger. Een harde scheiding valt niet aan te brengen, en het zegt niet welke games "goed" of "minder goed" zijn. Meer details.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 28 juli 2024 09:57]

ErikT738 @Danster7518 april 2023 14:57
Volgens mij is de noemer "Triple A" enkel afhankelijk van het budget en heeft het niets met de kwaliteit van het spel te maken.
Wolfos
@ErikT73818 april 2023 15:27
Hoewel het budget natuurlijk wel invloed heeft op bepaalde kwaliteiten.
ErikT738 18 april 2023 14:32
Ik loop nog niet warm voor Netflix games, maar als ze iets tofs in een Halo-esque setting neer weten te zetten dan heb ik daar wel oren naar.
Holzschuh @ErikT73818 april 2023 15:02
Het is een beetje vreemd gevoelsmatig, maar ik merk dat sommige spellen daar wel prettiger werken bij gebrek aan microtransacties.
Er is een soort settlersachtige game in de middeleeuwen waar bouwen na verloop van tijd geen uren/dagen duurt tenzij je € aftikt. Speelt toch aangenamer.

Heb het de hier bij de jeugd daarom eens onder de aandacht gebracht, "gratis" en geen microtransacties.
ErikT738 @Holzschuh18 april 2023 15:48
Ik ben toch eens gaan kijken en zie dat ze een nieuw deel van Valiant Hearts hebben. Normaal game ik niet echt op mijn mobiel maar dit zou ook zonder daadwerkelijke knoppen prima speelbaar moeten zijn.
Roerdomp @ErikT73818 april 2023 16:10
Kan iedereen Into the Breach aanraden. Ontzettend goede game :)
ErikT738 @Roerdomp18 april 2023 21:47
Thanks voor het vullen van mijn avond. Nu nog een manier vinden om er daadwerkelijk goed in te worden.
ReVision. 18 april 2023 14:33
Een Triple-A game op een smartphone? Ik moet de eerste nog tegenkomen.
Roon! @ReVision.18 april 2023 14:41
De term triple A is vrij wazig vind ik.
Moet wel zeggen dat de onderstaande titels voor een Android toestel best netjes zijn en hoop zulke kwaliteit te verwachten met een mobile triple A
- Teamfight tactics
- Heartstone
- GRID autosport
Finraziel
@ReVision.18 april 2023 14:38
Misschien eerst het artikel lezen voor je reageert... Er staat helemaal niet op welk platform het komt en er staat wel dat er indicaties zijn dat ze ook aan pc werken.
glennoo @ReVision.18 april 2023 14:43
Allereerst, er staat niks over een platform? Ten tweede,
The term "AAA Games" is a classification used within the video gaming industry to signify high-budget, high-profile games that are typically produced and distributed by large, well-known publishers.
Per definitie valt een game als PUBG Mobile of Call of Duty mobile al onder Triple A game.
iOnoWLIt @ReVision.18 april 2023 19:13
Genshin Impact is een van de duurste games ooit en brengt op mobiel meer geld op dan heel Ubisoft.
Chillko 18 april 2023 14:50
Of..... de game heet "triple A" :+
RelentlessRDS 18 april 2023 15:03
Lijkt me niet dat hij dan bij Night School Studio (bekend van Oxenfree en Afterparty) aan de slag is.
Rogers 18 april 2023 17:53
Als het dezelfde kwaliteit krijgt als hun films en series heb ik er niet veel hoop voor.
Slungelkmurf 18 april 2023 21:09
Ben ik de enige die (een beetje dyslectisch) 'veteraan Joseph Stalin' leest eerst?
rick.b 18 april 2023 21:25
Staten ging in 2013 aan de slag bij 343 Industries, een studio van Microsoft die de ontwikkeling van de Halo-franchise overnam.
Joseph Staten begon pas in 2020 bij 343, van 2014 tot 2020 was hij creative leader bij Xbox games studios global publishing. Begin dit jaar keerde hij vandaar ook weer terug naar zijn oude positie bij Xbox publishing. Bron: https://www.linkedin.com/in/joseph-staten-8196015/
Linksquest Moderator Spielerij
18 april 2023 22:27
Triple A??? Met alle respect, omdat het een oud Bungie ontwerper is met flink wat ervaring wil het nog niet meteen zeggen dat hij Triple A games kan maken. Eerst zien en dan geloven.
2green 18 april 2023 22:52
Erg benieuwd welke kant dit opgaat. Verwacht van Netflix eigenlijk dat ze iets met cloud gaming zullen doen.

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