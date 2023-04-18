Halo-veteraan Joseph Staten werkt aan triple-A-game voor Netflix

Halo-veteraan Joseph Staten gaat bij Netflix werken aan een nieuwe triple-A-game. Staten begon in 1998 bij toenmalige Halo-ontwikkelaar Bungie en werkte onlangs nog mee aan Halo: Infinite. Hij verliet Microsoft eerder deze maand.

Joseph Staten meldt dat hij bij Netflix Games aan de slag gaat als creative director voor een 'nieuwe triple-A-game'. Hij meldt daarbij dat het een game in een volledig nieuwe franchise betreft. Volgens Staten betreft het een multiplatformgame, maar de Halo-veteraan zegt niet voor welke platforms de game precies zal uitkomen. Huidige Netflix-games zijn beschikbaar voor Android en iOS, maar vacatures suggereerden vorig jaar dat Netflix ook werkt aan een triple-A-game voor pc's. Het platform bevestigde eerder ook cloudgaming voor tv's en pc's te onderzoeken.

De aankondiging volgt nadat Staten eerder deze maand zijn vertrek bij Microsoft aankondigde. Staten werkte sinds 1998 bij Bungie aan de eerste drie Halo-games. Staten ging in 2013 aan de slag bij 343 Industries, een studio van Microsoft die de ontwikkeling van de Halo-franchise overnam. Recent werkte Staten aan Halo: Infinite. Staten ging in januari aan de slag bij Microsofts Xbox Publishing-divisie nadat de techgigant 'ten minste' 95 banen schrapte bij 343 Industries.

Netflix begon in november 2021 met het aanbieden van games op zijn platform. Het bedrijf doet dat momenteel voor Android- en iOS-apparaten, hoewel andere platforms dus ook worden overwogen. De streamingdienst deelt geen concrete cijfers over hoe populair de games op zijn platform momenteel zijn, maar zei eerder dit jaar tegen journalisten van onder meer IGN dat het op het gebied van gebruikersgroei 'zeer tevreden' is met de vorderingen tot nu toe. Het bedrijf gaf in maart aan dat het dit jaar veertig games uitbrengt op zijn streamingplatform.