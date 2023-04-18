WhatsApp lijkt emoji's te willen laten bewegen

Het interessante is dat Signal bijvoorbeeld ook maar een B scoort op deze website:
https://tosdr.org/en/service/528
Maar ik had het wel al een beetje gemerkt. Bij Telegram zie je gewoon veel meer focus op privacy. Zoals het niet hoeven delen van je nummer met iedereen in een groep, dat is gewoon een heel reeel risico natuurlijk. Omdat daarvan allerlei andere dingen af te leiden zijn. Deze links zijn ook wel een heel goede herinnering dat privacy een holistisch iets is en niet alleen afhankelijk is van E2E encryptie, al is het wel een belangrijk onderdeel daarvan natuurlijk.
E2E-Encryptie is ideaal, maar goed als de serviceaanbieder zelf de kantjes ervanaf loopt qua privacy is het maar de vraag in hoeverre dit geldt als het de eigen doeleinden betreft. Het deelt uiteraard de (meta)data met de rest van de Meta-applicaties, dus het is niet zo moeilijk om een profiel op te bouwen met alle diensten die je van Meta gebruikt. Dat gecombineerd met de tracking-pixels en andere manieren waarmee ze je op het web volgen, wat weten ze dan uiteindelijk niet van je? Uiteindelijk belandt al die data in een gezamenlijk profiel, ook al gebruik je de andere diensten helemaal niet.
Dit soort teksten in de privacy policy zijn ook wekt bij mij ook argwaan:
"All of our rights and obligations under our Privacy Policy are freely assignable by us to any of our affiliates, in connection with a merger, acquisition, restructuring, or sale of assets, or by operation of law or otherwise, and we may transfer your information to any of our affiliates, successor entities, or new owner."
Dus mocht Whatsapp verkocht worden aan een derde partij dan gaat de data zoals de privacy policy momenteel is opgesteld gewoon mee, voor continuïteit is dit voor de gebruiker fijn maar qua privacy stukken minder, daar je ook niet weet wat de nieuwe privacy policy gaat zijn bij de nieuwe aanbieder.
In dat opzicht vind ik het ook vreemd dat Telegram geen betere E2E heeft. Maargoed.. Ik gebruik Telegram ook voor andere dingen, meer community achtige dingen terwijl ik WhatsApp meer 1:1 gebruik.
Niettemin zou het fijn zijn als Telegram dit ook prima deed want dan hoefde ik er niet zoveel apps op na te houden. Buiten beide heb ik namelijk ook nog anderen, wel geintergreerd via Matrix maar toch..
Wat vooral fijn is aan Telegram is dat ongeacht de hoeveelheid gebruikers of berichten in een chat, de applicatie nooit lijkt te vertragen, iets wat bij Whatsapp wel lijkt te gebeuren, vind sowieso de Telegram-app veel vloeiender werken, ook de Desktop app trouwens.
Zelf heb ik maar een paar contacten via Telegram omdat bijna niemand de overstap maakt en de chats die ik daarop voer zijn niet spannend, in de zin dat als deze data bij wijze van gelekt wordt ik er niet van wakker hoef te liggen.
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Het liefst wil je een app waarin ALLES goed geregeld is:
- Hoge privacygraad
- Goede implementatie van E2EE
- App met veel features
- App die ongeacht het gebruik vloeiend en snel in gebruik blijft.
Maar helaas is het de keuze tussen bij wijze van twee evils, welke de lesser evil is van de vele apps blijft een keuze voor de eindgebruiker.