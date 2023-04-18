WhatsApp lijkt emoji's te willen laten bewegen

WhatsApp lijkt te werken aan het animeren van de nu statische emoji's, blijkt uit code in de desktop-app van de chatdienst. Het is onbekend of de animaties uit te schakelen zullen zijn. WhatsApp maakt gebruik van de Lottie-bibliotheek van AirBnB.

De app gaat standaard een geanimeerde versie van een emoji sturen als die beschikbaar is, meldt WABetaInfo. De code zit nu in de bèta van de desktop-app, maar is nog niet actief. Ook in de Android- en iOS-versies komen de geanimeerde emoji's, zegt de site.

WhatsApp gebruikt Lottie voor het animeren van de emoji's. AirBnB maakte die bibliotheek jaren geleden open source voor het animeren van statische afbeeldingen in apps voor iOS en Android en in React Native. Het gaat om vectorafbeeldingen die relatief licht moeten zijn.

WhatsApp geanimeerde emoji. Bron: WABetaInfoWhatsApp geanimeerde emoji. Bron: WABetaInfoWhatsApp geanimeerde emoji. Bron: WABetaInfoWhatsApp geanimeerde emoji. Bron: WABetaInfo

Dit zijn statische plaatjes. Het bewegende gifje is hier te vinden.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 18-04-2023 14:19
95 • submitter: Anonymoussaurus

18-04-2023 • 14:19

95

Submitter: Anonymoussaurus

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Reacties (95)

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Heedless 18 april 2023 14:23
Als je een los hart stuurt dan beweegt dat al jaren, het is dus eigenlijk een uitbreiding? ;
Carlos0_0
@Heedless18 april 2023 14:37
Inderdaad net als Telegram ook eigenlijk al doet, met aantal emoticons.
Ik vind het op zich wel grappig overkomen, dus op zich mag het er van mij wel inkomen.
Mr.Monk @Carlos0_018 april 2023 16:03
eigenlijk zijn WhatsApp en Telegram net als Apple en Android. Alles wat al jaren in Android zit, komt een aantal jaar later naar Apple. Zelfde geld voor WhatsApp, zij introduceren dingen als nieuw di al jaren bij hun concurrenten zitten :)
Carlos0_0
@Mr.Monk18 april 2023 17:11
En andersom ook wat al een Apple zit komt enige tijd later naar Android, maar inderdaad het is gewoon een Apple en Android beide chats apps.
FPSUsername @Mr.Monk18 april 2023 19:58
Echter zijn de producten van apple wel vol eye-candy en whatsapp is dat zeker niet. Elke gimmick en functie die ze implementeren dat Telegram (en anderen) al jaren hebben doen ze altijd op een matige manier. Whatsapp voelt ook totaal niet vloeiend en "snappy" in vergelijking tot Telegram (in ieder geval niet op Android), dus ik denk dat de geanimeerde emoji's ook zo "ehh" zullen worden.
Aldy @Mr.Monk19 april 2023 15:38
Er staat nergens dat het nieuw is. Dat andere diensten er al gebruik van maken maakt het nieuws dat Whatsapp het nu ook gaat toepassen niet minder actueel.
Boy @Carlos0_018 april 2023 14:53
Ik vind het bij Telegram echt best irritant, was ook best wel veel commentaar van vrienden toen ik ze over kreeg naar Telegram.

Vaak zet iemand er een punt achter of zo om maar te zorgen dat ie een normaal formaat heeft en niet animeert.
MrCrashdummy @Boy18 april 2023 16:27
Je kunt het uitzetten in de instellingen bij Telegram
Boy @MrCrashdummy18 april 2023 17:18
Ja, maar ik had dan toch liever gehad dat het een keuze was bij het tonen van de emoji, als je de eerste keer zo'n overdreven bewegende emoji krijgt, dat je de vraag krijgt 'wil je dit, of zonder animatie?'

helft van m'n vrienden zullen dat zonder willen denk ik, na het commentaar wat ik hoorde.
Anonymoussaurus
@Heedless18 april 2023 14:25
Alleen de hartjes bewegen inderdaad, dus een uitbreiding zou je het kunnen noemen.
TheVivaldi @Anonymoussaurus18 april 2023 14:46
Ik zie ze bij mij anders niet bewegen.
Anonymoussaurus
@TheVivaldi18 april 2023 14:49
Het werkt alleen als je alleen 1 hartje stuurt, dus niet in combinatie met andere tekens of emojis.
TheVivaldi @Anonymoussaurus18 april 2023 16:17
Niet bij mij. En ook niet bij de enige persoon waarmee ik chat.
Anonymoussaurus
@TheVivaldi18 april 2023 16:18
OS? App? Browser?
TheVivaldi @Anonymoussaurus18 april 2023 16:29
Ik weet niet wat zij allemaal precies gebruikt, maar sowieso de officiële Android-app, geen idee welke versie van Android precies maar ergens tussen de 9 en 13 (haar telefoon is niet supernieuw, maar ook niet superoud).

Mijn spullen:
OS: openSUSE Tumbleweed/Ubuntu Touch/Android
App/Browser: WhatsApp Web in Vivaldi, Chromium en Falkon getest, maar ook WhatsApp voor Linux (webclient in een platform-eigen jasje). En daarnaast ook nog WhatsApp Web op Ubuntu Touch en de officiële Android-app op Android 9 en 12 getest, zowel bèta als niet-bèta.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 18:41]

Anonymoussaurus
@TheVivaldi18 april 2023 21:47
Heel vaag... Gevraagd binnen de WhatsAppBetaInfo community maar niemand lijkt het te weten, zelfs WBI niet.
MrCrashdummy @TheVivaldi18 april 2023 16:26
Werkt ook alleen met het rode hartje
TheVivaldi @MrCrashdummy18 april 2023 16:30
Niet bij mij en de enige andere persoon waarmee ik chat.
Settler11 @TheVivaldi18 april 2023 16:47
Wellicht check je het niet goed - in Android (13), net gekeken, elke kleur hart heeft een subtiele animatie.
TheVivaldi @Settler1118 april 2023 16:54
Ik check het wel goed en zij ook en we zien beide niks. Meer details over onze systemen (vooral die van mij): TheVivaldi in 'WhatsApp lijkt emoji's te willen laten bewegen'
JayPe @TheVivaldi18 april 2023 18:22
♥️
TheVivaldi @JayPe18 april 2023 21:13
Beweegt ook niet.
Aldy @TheVivaldi19 april 2023 15:45
Niet alle hartjes bewegen, ook de rode niet. Weet niet of dit bij iedereen hetzelfde is, maar bij mij is het het negentiende hartje. Een rood hartje, met bewegingsstreepjes eromheen. Eens proberen.
angerfist-yentl 18 april 2023 14:37
Maak er maar een soort MSN kloon van :o
Nooit begrepen waarom Microsoft dit zo heeft laten floppen toentertijd. (er is duidelijk een markt voor :9 )
Het voelt nu alsof bedrijven het wiel weer opnieuw uitvinden.
Kan mij nog goed herinneren dat ik MSN had op mijn HTC Diamond Touch.
icecreamfarmer @angerfist-yentl18 april 2023 14:45
Ja ook nooit begrepen. Ze beheersten de markt maar hebben er 2 jaar te vroeg de stekker uitgetrokken of gepushed naar telefoons.
TheVivaldi @icecreamfarmer18 april 2023 14:47
Ja, ze hebben iedereen overgezet naar Skype, maar m.i. hadden de twee gewoon moeten samenvoegen. Dus het beste van MSN met het beste van Skype.
Roerdomp @TheVivaldi18 april 2023 18:33
Wat dat betreft vind ik het eigenlijk sowieso best gek gegaan.
MSN was een grote naam die toen verdween.
Vervolgens ging iedereen naar Skype, wat naar mijn beeldvorming toen ook wel echt een grote bekende naam was, maar daar ging toen ook de stekker uit.

Uiteindelijk is het ze nu alsnog gelukt met Teams een groot aandeel te krijgen, maar je zou zeggen dat ze er al 2× eerder hadden kunnen zijn. 8)7

Maargoed, achteraf altijd makkelijk praten :9
TheVivaldi @Roerdomp18 april 2023 21:15
Ja, iedereen rond mij (en ik ook) had MSN. Was niet weg te denken uit de maatschappij, in elk geval binnen mijn toenmalige leeftijdscategorie (tiener) dan.

Maar om nu te zeggen dat ze er met Teams zijn gekomen? Ja, op de zakelijke markt, maar op de consumentenmarkt gebruiken niet zoveel mensen het, en zeker niet jongeren (i.t.t. MSN vroeger).
moonlander @angerfist-yentl18 april 2023 17:00
Voor de jeugd en de glitterplaatsjes fanaten van hyves is het prachtig! Maar goed, tweakers zijn smileys daarentegen stamt dan weer uit de jaren 80.. en in darkmode is dat verschrikkelijk! Dus ja je kan te veel doen als bedrijf, of net als tweakers er niks mee doen.
TheVivaldi @moonlander18 april 2023 21:17
Ik vind de Tweakers-emoticons top! Gewoon eenvoudig en leuk. Maar goed, ik heb ook begrip voor het feit dat ze ouderwets zijn en niet iedereen van ouderwetse emoticons houdt.
Aldy @moonlander19 april 2023 15:52
Hyves? :) Ik las de kop en toen moest ik aan de smileys van Tweakers denken. Er zijn er een paar die ook bewegen, maar ik denk niet dat dit er meer moeten worden. Het wordt zo onrustig, anders. Daarnaast gebruik ik ook de darkmode, maar heb nergens last van.
RonaldMcDonald 18 april 2023 14:25
Kunnen we eindelijk weer de dansende banaan van Hyves gaan gebruiken :+
Crp @RonaldMcDonald18 april 2023 14:40
Je kan al geanimeerde stickers sturen ;)
Elidibus 18 april 2023 14:49
We zijn terug full circle!
Eindelijk is MSN terug, wat een tijd was dat zeg ! :)
Marrtijn @Elidibus18 april 2023 15:52
Ik wil weer een handje dat op het scherm klopt.
moonlander @Marrtijn18 april 2023 17:02
doe dan ICQ
Verwijderd @Elidibus18 april 2023 21:35
Je was niet cool als je geen Messenger Plus! gebruikte!
https://images.sftcdn.net...enger-plus-screenshot.jpg
Pieeeeeee @Verwijderd19 april 2023 11:43
Je was er niet cooler door, maar aMSN had meer features. Op de wiki staat zelfs niet alles vermeld, er zat bvb ook live vertaling naar een andere taal in.
https://en.wikipedia.org/wiki/AMSN
Redondo77 18 april 2023 14:35
Ze zullen nog wel weten wat te implementeren: gewoon kijken naar Telegram en met een jaar vertraging ook al deze features brengen.
GekkePrutser
@Redondo7718 april 2023 15:22
Dan zijn er toch een hele hoop functies in Telegram die ik veel liever veel eerder zou willen zien:

- Live vertaling van chats
- Publieke groepschats die je in een lijst kan vinden
- Het kunnen deelnemen aan groepschats zonder je nummer aan alle anderen te hoeven tonen
- Message pinning
- Topics in groepschats

Het enige dat Telegram niet goed goed is het gebrek aan transparante E2E encryptie. De secret chats zijn niet voldoende en te ingewikkeld (beide partijen moeten tegelijk online zijn en het werkt maar op 1 device per kant tegelijk). Daarom gebruikt niemand het. Voor de rest vind ik telegram veel fijner. Het is ook de enige chat app waar ik een abonnement voor betaal.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 18:41]

jaenster @GekkePrutser18 april 2023 16:18
Eh, want whatsapp is hier heel duidelijk over? Enorm grote partij die closed backend heeft en closed source app. Telegram kan prima verbeteren maar hoe toon je als partij "transparant" aan dat de E2E goed is?

Als de app en protocol en backend word gemaakt/beheert door de zelfde partij zul je ze altijd op hun droge ogen moeten geloven/vertrouwen.
GekkePrutser
@jaenster18 april 2023 16:44
Telegram heeft helemaal geen E2E in normaal gebruik en als je het wel gebruikt is het zo lastig dat niemand het echt doet :)

En Whatsapp is redelijk open over het protocol: https://scontent.fbcn7-3....VSVG5d-24oknw&oe=6442F89D

Dat vind ik wel beter ja. Telegram is ook niet open source immers. Wat iets als Signal doet is natuurlijk nog beter op encryptie gebied maar ook dat mist weer heel veel groepschat functies.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 18:41]

Verwijderd @GekkePrutser18 april 2023 21:38
Qua privacy policy heeft Telegram een +je voor in ieder geval:
https://tosdr.org/en/service/1946

Whatsapp:
https://tosdr.org/en/service/198

Dus de keuze tussen betere privacy met geen of gematigde E2E-encryptie en minder goede privacy(met een aantal kwalijke punten erin) maar E2E-encryptie.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 18:41]

GekkePrutser
@Verwijderd18 april 2023 21:59
Nice, dat wist ik niet.

Maar ik had het wel al een beetje gemerkt. Bij Telegram zie je gewoon veel meer focus op privacy. Zoals het niet hoeven delen van je nummer met iedereen in een groep, dat is gewoon een heel reeel risico natuurlijk. Omdat daarvan allerlei andere dingen af te leiden zijn. Deze links zijn ook wel een heel goede herinnering dat privacy een holistisch iets is en niet alleen afhankelijk is van E2E encryptie, al is het wel een belangrijk onderdeel daarvan natuurlijk.

In dat opzicht vind ik het ook vreemd dat Telegram geen betere E2E heeft. Maargoed.. Ik gebruik Telegram ook voor andere dingen, meer community achtige dingen terwijl ik WhatsApp meer 1:1 gebruik.

Niettemin zou het fijn zijn als Telegram dit ook prima deed want dan hoefde ik er niet zoveel apps op na te houden. Buiten beide heb ik namelijk ook nog anderen, wel geintergreerd via Matrix maar toch..

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 18:41]

Verwijderd @GekkePrutser18 april 2023 22:45
Het interessante is dat Signal bijvoorbeeld ook maar een B scoort op deze website:
https://tosdr.org/en/service/528
Maar ik had het wel al een beetje gemerkt. Bij Telegram zie je gewoon veel meer focus op privacy. Zoals het niet hoeven delen van je nummer met iedereen in een groep, dat is gewoon een heel reeel risico natuurlijk. Omdat daarvan allerlei andere dingen af te leiden zijn. Deze links zijn ook wel een heel goede herinnering dat privacy een holistisch iets is en niet alleen afhankelijk is van E2E encryptie, al is het wel een belangrijk onderdeel daarvan natuurlijk.
E2E-Encryptie is ideaal, maar goed als de serviceaanbieder zelf de kantjes ervanaf loopt qua privacy is het maar de vraag in hoeverre dit geldt als het de eigen doeleinden betreft. Het deelt uiteraard de (meta)data met de rest van de Meta-applicaties, dus het is niet zo moeilijk om een profiel op te bouwen met alle diensten die je van Meta gebruikt. Dat gecombineerd met de tracking-pixels en andere manieren waarmee ze je op het web volgen, wat weten ze dan uiteindelijk niet van je? Uiteindelijk belandt al die data in een gezamenlijk profiel, ook al gebruik je de andere diensten helemaal niet.

Dit soort teksten in de privacy policy zijn ook wekt bij mij ook argwaan:
"All of our rights and obligations under our Privacy Policy are freely assignable by us to any of our affiliates, in connection with a merger, acquisition, restructuring, or sale of assets, or by operation of law or otherwise, and we may transfer your information to any of our affiliates, successor entities, or new owner."

Dus mocht Whatsapp verkocht worden aan een derde partij dan gaat de data zoals de privacy policy momenteel is opgesteld gewoon mee, voor continuïteit is dit voor de gebruiker fijn maar qua privacy stukken minder, daar je ook niet weet wat de nieuwe privacy policy gaat zijn bij de nieuwe aanbieder.
In dat opzicht vind ik het ook vreemd dat Telegram geen betere E2E heeft. Maargoed.. Ik gebruik Telegram ook voor andere dingen, meer community achtige dingen terwijl ik WhatsApp meer 1:1 gebruik.

Niettemin zou het fijn zijn als Telegram dit ook prima deed want dan hoefde ik er niet zoveel apps op na te houden. Buiten beide heb ik namelijk ook nog anderen, wel geintergreerd via Matrix maar toch..
Wat vooral fijn is aan Telegram is dat ongeacht de hoeveelheid gebruikers of berichten in een chat, de applicatie nooit lijkt te vertragen, iets wat bij Whatsapp wel lijkt te gebeuren, vind sowieso de Telegram-app veel vloeiender werken, ook de Desktop app trouwens.

Zelf heb ik maar een paar contacten via Telegram omdat bijna niemand de overstap maakt en de chats die ik daarop voer zijn niet spannend, in de zin dat als deze data bij wijze van gelekt wordt ik er niet van wakker hoef te liggen.


----------
Het liefst wil je een app waarin ALLES goed geregeld is:
- Hoge privacygraad
- Goede implementatie van E2EE
- App met veel features
- App die ongeacht het gebruik vloeiend en snel in gebruik blijft.

Maar helaas is het de keuze tussen bij wijze van twee evils, welke de lesser evil is van de vele apps blijft een keuze voor de eindgebruiker.
jaenster @GekkePrutser18 april 2023 17:05
De mobile app kan ik idd niet vinden maar de desktop app is echt wel open source, ook een echte native c++ app die ontzettend lightweight is inverhouding met andere chat apps (discord/whatsapp/skype).

Ben het helemaal eens met je punt over E2EE, mijn punt is meer dat zolang 1 partij de hele keten in handen heeft (zoals bij whatsapp, de app), E2EE niet zo veel uit maakt. Bij signal kan je zelf de app compilen en gebruiken, dan weet je zeker dat de E2EE werkt en blijft werken. Dat doet 0.000001% van de mensen, maar het punt gaat er om dat je er op kan vertrouwen.

Niets houd meta tegen om een update te pushen die de E2EE niet gebruikt/verwijderd, of bij specifieke mensen weghaalt. Lijkt me sterk dat het gebeurd, maar again, het punt zolang een bedrijf de hele chain bezit is het niet als veilig te bestempelen.
GekkePrutser
@jaenster18 april 2023 17:08
De desktop app doet helemaal geen E2E encryptie :) Dus wat dat betreft schiet je met die source ook niks op. Dat is een van de vele problemen met telegram E2EE.

Ik ben het er wel mee eens dat het een fijne app is zo native zonder electron zooi, gebruik hem zelf ook op FreeBSD..

Maar telegram is helaas wel erg mobile first. Veel premium functies werken niet op de desktop zoals de online vertaling :'(

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 18:41]

FPSUsername @GekkePrutser19 april 2023 11:29
Veel premium functies werken niet op de desktop zoals de online vertaling :'(
Wees blij dat er zo'n functie bestaat. Zal wel jaren duren voordat whatsapp het ook heeft.

Inderdaad, mobiele apps krijgen sneller de nieuwe functies, maar desktop apps volgen altijd.
Cowamundo @GekkePrutser18 april 2023 15:56
Het kunnen deelnemen aan groepschats zonder je nummer aan alle anderen te hoeven tonen zou zeker erg welkom zijn! O+
GekkePrutser
@Cowamundo18 april 2023 16:50
Inderdaad, zelfs signal kan dit niet.

Bij telegram is dit echt belangrijk omdat je soms in publieke groepen zit waar je lang niet iedereen kent. Het is zelfs een reëler risico vind ik omdat je identiteit er makkelijker van af te leiden is zonder crypto kennis.
skaars 18 april 2023 14:47
Het eerste wat ik mezelf dan afvraag: "Kan dat ook uit!?"
Echt weer een vreselijk, niets toevoegend stukje "functionaliteit".
gooos @skaars18 april 2023 15:16
Ah gelukkig, ik ben dus niet de enige met die gedachte als eerste ;)
HJVDD @skaars18 april 2023 15:52
Lijkt me zo irritant idd. Laat ze statisch alsjeblief. Ik denk dat dan de betekenis van de emojis onderuitgaat dan
iAR @skaars18 april 2023 19:27
Nóg meer prikkels, pff
Technomania 18 april 2023 14:51
Top dat de ontwikkelaars Whatsapp verder blijven ontwikkelen maar ik hoop wel dat er een optie komt om geanimeerde emoji's uit te zetten. Ik vind al dat geanimeerde te veel afleiden van de meegestuurde tekst.
(maar dat is mijn mening en er zullen er genoeg zijn die daar anders over denken)
Pasteis 18 april 2023 15:04
Als het zo subtiel is als het hartje wat nu al beweegt als je het los stuurt dan vind ik het prima. Het hoeft van mij echter geen bewegend circus te zijn in de chat. Ik houd van clean.
WOteB2 18 april 2023 19:17
Nog meer nutteloze en afleidende zaken. Wanneer maken ze een WhatsApp lite zonder (video) bellen, bewegende emojis en dergelijke. Dus back to te basics. Gewoon een kale chat app.
Zo moeilijk lijkt mij dat niet, minder onderhoud dan allerlei gimmicks te introduceren...

[Reactie gewijzigd door WOteB2 op 22 juli 2024 18:41]

FPSUsername @WOteB219 april 2023 11:34
Er is meer onderhoud als er een extra app bij komt, al is het een Lite versie. Volgensmij heeft facebook ook messenger lite gemaakt, dus het zou kunnen.
Sinester @WOteB219 april 2023 15:46
Ga je toch weer lekker sms gebruiken, wordt ondersteund op letterlijk elke telefoon
Klauwhamer 18 april 2023 14:22
Noem mij maar een oude mopperaar die overbodig is vandaag de dag, maar HTML hoort niet thuis in e-mails en smileys zijn ASCII-karakters. En usenet is niet bedoeld voor binaries.
3raser @Klauwhamer18 april 2023 14:31
Ik had vroegah een applicatie die Gmail gebruikte als cloud opslag en daar ook echt een driveletter aan koppelde. Het internet is gewoon dol op het misbruiken van zaken waar ze niet voor bedoeld zijn. ;)
Bob Popcorn @3raser18 april 2023 14:35
Out of the box denken noemen ze dat. Als iedereen halsstarrig en rechtlijnig spullen zou gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn zou er nooit vooruitgang zijn.
Polydeukes @Bob Popcorn18 april 2023 15:36
Nee. 'Outside the box' ;)
Out-of-the-box betekent 'kant-en-klaar-zo-te-gebruiken' maar aangezien 90% van de Nederlanders het verkeerd zegt is het inmiddels foutief ingeburgerd. Een Engelssprekende zal je echter glazig aankijken als je het gebruikt.

OT: wat jij beschrijft is innovatie: een bestaand product of dienst anders inzetten dan waar het oorspronkelijk voor bedoeld is, vernieuwen, verbeteren of aanpassen.
Bob Popcorn @Polydeukes18 april 2023 16:13
Je hebt gelijk, een verspreking.
Klauwhamer @Bob Popcorn18 april 2023 15:28
Dat geloof ik niet, zeker niet per definitie. Uiteindelijk krijg je met een schroevendraaier ook een spijker in de muur geslagen, maar met een hamer gaat het toch een stuk beter.
DonJunior @Klauwhamer18 april 2023 18:46
*iets zegt mij dat je deze vergelijking al vaker hebt gemaakt

*kijkt met een schuin oog naarde gebruikersnaam ;)
Anonymoussaurus
@3raser18 april 2023 14:45
Dit is dan ook nog een leuke: https://github.com/DvorakDwarf/Infinite-Storage-Glitch (geschreven in Rust) of in Python: https://github.com/KKarmugil/Infinite_Storage_Glitch ;)

[Reactie gewijzigd door Anonymoussaurus op 22 juli 2024 18:41]

Bergen @Klauwhamer18 april 2023 14:36
En email is geen filesystem. Toch zijn er genoeg mensen die het op die manier gebruiken, om grote bestanden te versturen. Ik mopper met je mee, maar dit soort ontwikkelingen houd je gewoon niet tegen. Misschien komt er wel een optie om de animaties uit te schakelen.
Klauwhamer @Bergen18 april 2023 15:30
Mijn postfix-kisten draaien nog op defaults voor message_size_limit }>
Groax @Klauwhamer18 april 2023 14:25
Maar WhatsApp is geen e-mail :X
Klauwhamer @Groax18 april 2023 14:26
Nee, dat is ook zo. Maar het gaat wel om smileys :) En om mijn stoffigheid te onderstrepen voegde ik daar e-mail en usenet aan toe.
Dark Angel 58 @Groax18 april 2023 15:19
Maar WhatsApp is geen e-mail :X
Dat klopt, maar denk aan als jullie real time elkaar email sturen, dan lijkt het meer op whatsapp en zo.
E-mail is meer formeel, maar appen (zoals in Whatsapp) is veel minder formeel.
Baseboy @Klauwhamer18 april 2023 14:25
Gewoon oldschool FTP of MIRC downloaden!
XC9 @Klauwhamer18 april 2023 15:54
Oude mopperaar
ToolBee @Klauwhamer19 april 2023 01:03
Jij stuurt ook iets willekeurigs uit de app-store als iemand zegt: "stuur maar een appie" ? ;)
Werkt soms, niet altijd...

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