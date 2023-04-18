WhatsApp lijkt emoji's te willen laten bewegen

WhatsApp lijkt te werken aan het animeren van de nu statische emoji's, blijkt uit code in de desktop-app van de chatdienst. Het is onbekend of de animaties uit te schakelen zullen zijn. WhatsApp maakt gebruik van de Lottie-bibliotheek van AirBnB.

De app gaat standaard een geanimeerde versie van een emoji sturen als die beschikbaar is, meldt WABetaInfo. De code zit nu in de bèta van de desktop-app, maar is nog niet actief. Ook in de Android- en iOS-versies komen de geanimeerde emoji's, zegt de site.

WhatsApp gebruikt Lottie voor het animeren van de emoji's. AirBnB maakte die bibliotheek jaren geleden open source voor het animeren van statische afbeeldingen in apps voor iOS en Android en in React Native. Het gaat om vectorafbeeldingen die relatief licht moeten zijn.

Dit zijn statische plaatjes. Het bewegende gifje is hier te vinden.