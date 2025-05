WhatsApp laat gebruikers contacten maken en bewerken zonder app te verlaten

WhatsApp werkt aan een functie om contacten aan te maken en te bewerken binnen de app. Dat blijkt uit een bètaversie van de Android-versie van de app. Nu moeten gebruikers dat nog doen binnen de eigen Contacten-app.

WhatsApp Nieuw Contact

De nieuwe interface is zichtbaar voor sommige gebruikers van de bèta voor Android, meldt WABetaInfo. De functie is compatibel met meerdere versies, waaronder 2.23.8.2, 2.23.8.4, 2.23.8.5 en 2.23.8.6, maar het werkt dus niet voor alle gebruikers op die versies. Bovendien zal het aantal gebruikers van de bèta op Android mogelijk zijn teruggelopen nadat het door een bug in de bètaversie onmogelijk was de app te gebruiken.

Nu moeten gebruikers die een contact willen toevoegen of bewerken dat doen in de standaardapp daarvoor op hun telefoon, die vaak Contacten heet. Dat zal na de wijziging niet meer mogelijk zijn, waardoor dat proces sneller gaat. WhatsApp zet het contact vervolgens op de achtergrond in de lijst met contacten, maar het invoeren van gegevens gebeurt binnen de app.

Het is onbekend wanneer de functie in de stabiele versie van WhatsApp zal verschijnen. Het is ook onduidelijk of de functie in de iOS-versie komt. Doorgaans zit er enkele maanden tussen voordat bètafuncties in de stabiele versie van de chatapp van Meta komen te zitten.