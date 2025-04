WhatsApp werkt mogelijk aan groepschats met alleen audio

WhatsApp lijkt te werken aan een nieuwe functie voor groepen, waarin deelnemers kunnen deelnemen aan een audiochat. Die functie zou komen te zitten achter een nieuw icoon boven in het beeld bij groepsgesprekken.

WhatsApp Audio Calls op Android.

Bron: WABetaInfo

De functie zit in bèta-versie 2.23.7.12 van de Android-app, meldt WABetaInfo. Daarin kan bij gebruikers een icoon met de vorm van geluidsgolven bovenin beeld staan. Dat is voor de functie die WhatsApp Audio Chats lijkt te noemen. In de interface daarvan komt ook een rode knop om het gesprek te beëindigen.

De functie lijkt bovendien geluidsgolven te gaan weergeven in gesprekken om te tonen dat een gesprek gaande is. Dat kan mogelijk terwijl gebruikers andere chats raadplegen. WhatsApp en moederbedrijf Meta hebben nog niets over de functie gezegd en de functie is nog niet actief. Bellen via WhatsApp kan al jaren en er zijn ook groepsgesprekken met video in de app.