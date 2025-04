Huawei kondigt evenement aan voor Europese release high-end telefoons

Huawei heeft een evenement aangekondigd voor de Europese release van high-end telefoons. Het gaat in elk geval om de P60-telefoons en vermoedelijk ook om de onlangs aangekondigde vouwbare telefoon Mate X3.

Huawei heeft het evenement gepland op 9 mei om half drie in de Duitse stad München, meldt GSMArena op basis van de verstuurde uitnodiging. De uitnodiging vermeldt de P60-telefoons, maar heeft het daarnaast over een 'flagship product launch'. Daarbij gaat het vermoedelijk om de Mate X3, een vouwbare telefoon.

Het Chinese merk kondigde de P60-telefoons vorige week aan in China. Daar komen ze begin april uit. De Mate X3 is een telefoon die uit te vouwen is tot een kleine tablet en valt op door zijn geringe dikte en gewicht. Hij is 11,1mm dik en rond 240g zwaar. Daarmee hij is enkele millimeters dikker dan andere telefoons en iets zwaarder. Andere vouwbare telefoons zijn doorgaans dikker en nog iets zwaarder.

Huawei mag door het handelsverbod van de Verenigde Staten smartphones niet leveren met 5G of Google-diensten. Omdat vrijwel alle moderne Android-smartphones 5G en Google-diensten hebben, zijn Huawei-telefoons afgelopen jaren flink in populariteit gedaald.