Alibaba-oprichter Jack Ma keert na jaar weer terug in China

De oprichter van Alibaba, Jack Ma, is na een jaar afwezigheid teruggekeerd in zijn thuisland China. Hij verdween nadat hij kritiek had geuit op de overheid van het land en de overheid strenger was geworden voor private bedrijven.

Ma bezocht een school om te praten over de impact van kunstmatige intelligentie op het onderwijs, meldt South China Morning Post. De Chinese krant is eigendom van Alibaba, het bedrijf dat Ma heeft opgericht. Volgens de krant was hij eerst in Hongkong en is daarna doorgereisd naar de stad Hangzhou.

De oprichter van Alibaba verdween enkele jaren geleden voor een paar maanden, nadat hij kritiek had geuit op beleid van de Chinese overheid. Hij verscheen daarna wel weer in het openbaar, maar verbleef afgelopen jaar vooral in het buitenland. Volgens de krant is de aanwezigheid van Ma in China op te vatten als een teken dat de overheid weer milder is gaan staan tegenover de techsector.

De Chinese overheid onderzocht afgelopen jaren onder meer Alibaba en andere Chinese techgiganten. In november werd mede daarom de beursgang van Ma's bedrijf Ant Group op het laatste moment afgeblazen. De techsector in China heeft het afgelopen jaren door ingrijpen van de overheid, de strenge coronaregels en importheffingen in onder meer de VS lastiger gekregen.