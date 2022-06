Chinese overheid blokkeert updates van apps en games Tencent

De Chinese overheid heeft downloadwinkels verboden om Tencent zijn huidige apps en games te laten updaten of nieuwe apps uit te brengen. Het bedrijf krijgt 'tijdelijke administratieve begeleiding', vermoedelijk vanwege het privacybeleid van zijn apps.

Gebruikers kunnen de apps blijven installeren en gebruiken, constateert China Star Market. Het gaat dus alleen om het updaten van bestaande apps en games en het uitbrengen van nieuwe. Tencent bevestigt het verhaal in een reactie en zegt mee te werken aan inspectie van zijn apps en games.

Met die inspectie wil het Chinese ministerie dat verantwoordelijk is voor ict, alle updates vooraf keuren en die keuring kan een week in beslag nemen, meldt CCTV. De regels hebben te maken met de nieuwe privacywet die op 1 november in China is ingegaan. De Chinese overheid noemde volgens Reuters eerder deze maand al drie apps van Tencent die te veel persoonsgegevens aan het verzamelen waren, waaronder Tencent News en QQ Music. Het is onbekend of deze sanctie te maken heeft met de waarschuwing eerder deze maand.

Voorlopig zijn er geen gevolgen voor gebruikers. Het Chinese ministerie heeft zelf nog niets gezegd over de kwestie, die via Chineestalige media naar buiten is gekomen. Tencent is een van de techgiganten van China. Zijn populairste app is WeChat, dat 1,2 miljard gebruikers heeft en door gebruikers wordt ingezet om te chatten, maar ook om veel andere dingen te regelen, zoals betalingen en bestellingen van veel zaken.

De Chinese overheid is in het afgelopen jaar strenger geworden op techbedrijven. Zo verdween Alibaba-oprichter Jack Ma vorig jaar enkele maanden na kritische opmerkingen over de overheid en kregen gamebedrijven te maken met strenge regels over gamen voor minderjarigen.