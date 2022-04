Chinese overheid wil techplatformen verplichten om inhoud indexeerbaar te maken

De Chinese overheid zou werken aan nieuwe regels die eigenaren van gesloten platforms als WeChat en Douyin verplicht om artikelen en video's op hun platform indexeerbaar te maken voor zoekmachines. De Chinese overheid wil af van 'walled gardens' van techbedrijven.

Door de artikelen en beeldmateriaal op gesloten platforms indexeerbaar te maken, moeten die bedrijven minder macht krijgen, zo redeneert de Chinese overheid volgens Bloomberg. Omdat ze gebruikers minder goed binnen het eigen platform kunnen houden, zou een deel van hun advertentie-inkomsten zich verplaatsen naar zoekmachines als Baidu.

Het gaat onder meer om artikelen op WeChat, Tencents chatapp met publieke profielen waarop media kunnen publiceren. Ook gaat het om Douyin, de Chinese evenknie van TikTok van ByteDance. Beide platforms zijn momenteel gesloten voor crawlers van zoekmachines, waardoor resultaten uit die apps niet in zoekmachines kunnen verschijnen.

Het Chinese ministerie voor IT is aan het vragen bij bedrijven wat ze van een dergelijk plan zouden vinden en hoe technisch haalbaar het is. Het is nog onduidelijk of het plan er zal komen. De Chinese overheid wil de muren tussen de techgiganten neerhalen, omdat ze ieder alleenheerser lijken te zijn geworden over hun domein. Alibaba beheerst e-commerce, terwijl Tencent met WeChat de chatmarkt in handen heeft en ByteDance met Douyin de markt voor korte video's beheerst. Vorige maand verbood de Chinese overheid al links naar concurrenten te blokkeren.