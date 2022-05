'Tencent onderhandelt met VS over behoud belangen in Riot Games en Epic Games'

Tencent is sinds vorig jaar in onderhandeling met een Amerikaanse overheidsinstantie die overnames beoordeelt op het vlak van de nationale veiligheid. Dat meldt Reuters op basis van bronnen. Het zou gaan over het behoud van de belangen in Riot Games en Epic Games.

Het gaat volgens Reuters om onderhandelingen tussen Tencent en de Committee on Foreign Investment in the United States. Deze instantie heeft de bevoegdheid om Tencent te dwingen zijn belangen in Amerikaanse holdings af te stoten. Volgens de bronnen zou hier sinds de tweede helft van vorig jaar al over gesproken worden, maar is er geen zekerheid dat Tencent in staat zal zijn deals te sluiten om zijn investeringen veilig te stellen.

De instantie zou hebben onderzocht hoe Epic Games en Riot Games omgaan met de persoonsgegevens van gebruikers en of er op dit vlak een risico voor de Amerikaanse nationale veiligheid zou vormen, wetende dat het gaat om Chinees eigendom en daarmee de kans dat de Chinese communistische partij zich toegang verschaft tot privé-informatie van Amerikanen. Een van de bronnen zou hebben gezegd dat Epic Games geen gebruikersdata met Tencent deelt. Een woordvoerder van Riot Games gaf aan dat zijn bedrijf onafhankelijk van Tencent opereert en goede maatregelen heeft geïmplementeerd om spelersdata te beschermen.

De onderhandelingen zouden onder meer gaan over maatregelen om de risico's in te dammen en erop gericht zijn dat Tencent zijn investeringen kan handhaven. Nadere details over eventuele uitkomsten zijn onbekend, maar in dit soort zaken komt het voor dat een bedrijf zijn belangen moet afstoten, of dat een toezichthouder wordt ingesteld die moet toezien op eventuele maatregelen.

Tencent is het grootste gamebedrijf in China en bezit veertig procent van Epic Games, de maker van Fortnite. Ook Activision-Blizzard is voor een klein percentage in handen van het Chinese bedrijf. Riot Games, de ontwikkelaar achter League of Legends en Valorant, is volledig in handen van Tencent. Het Chinese bedrijf heeft daarnaast in 2019 voor 150 miljoen dollar geïnvesteerd in Reddit en heeft belangen in Discord en Snap.

Het lijkt erop dat de huidige Amerikaanse regering van president Biden in grote lijnen het harde beleid jegens China voortzet. In de afgelopen jaren heeft de genoemde overheidsinstantie behoorlijk streng gekeken naar Chinese investeringen en belangen in Amerikaanse technologie, waarbij onder meer werd gekeken naar de vermeende Chinese dataverzameling. In dat kader stelde de VS al een handelsverbod in voor TikTok en WeChat, al werd dat later weer ongedaan gemaakt en de huidige rechtszaak hierover loopt nog.