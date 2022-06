Epic Games organiseert interactieve Martin Luther King-ervaring in Fortnite

Spelers van Fortnite kunnen de wereldberoemde speech van Martin Luther King uit 1963 herbeleven in een virtueel Washington DC. Spelers komen via in-gameactiviteiten, die ze samen tot een goed einde moeten brengen, meer te weten over de thema's uit de speech.

Voor deze in-game-ervaring, die de titel March Through Time meekreeg, werkten leden van de Fortnite-community samen met medewerkers van het Amerikaanse magazine Time. Het team creëerde een virtuele representatie van het Lincoln Memorial-gebouw en de naaste omgeving in Washington DC. Daar gaf wijlen de Amerikaanse dominee Martin Luther King in 1963 zijn zeventien minuten lange speech tegen racisme en onderdrukking.

Spelers kunnen niet enkel luisteren naar de volledige speech, er werden ook minigames en interactieve points-of-interest verwerkt in de in-game-ervaring. Na het voltooien van alle activiteiten worden volgens Epic Games meer duiding en context gegeven bij de thema’s die Martin Luther King in zijn speech aandroeg. Spelers krijgen dan ook een unieke tag die ze kunnen gebruiken in het spel.