Among Us-makers zijn ontevreden over nieuwe bedriegersmodus in Fortnite

Het team achter de populaire game Among Us is niet erg te spreken over Fortnite Impostors. Dit is een nieuwe, tijdelijke modus die Epic Games aan Fortnite heeft toegevoegd. De naam en de eigenschappen van deze modus doen erg aan Among Us denken.

Op Twitter laat community manager Victoria Tran van Among Us-ontwikkelaar Innersloth weten geen bezwaren te hebben dat specifieke gamemechanismen worden overgenomen, maar dat andere thema's en een terminologie de nieuwe modus interessanter hadden gemaakt. Ze geeft aan dat het heel fijn was geweest als Innersloth als indie-ontwikkelaar met Epic Games had kunnen samenwerken. Een Unity-programmeur en collega van haar kan haar teleurstelling ook niet verbergen en dat geldt ook voor collegaprogrammeur Gary Porter.

Een medeoprichter van Innersloth, Marcus Bromander, zegt op Twitter dat het bedrijf geen mechanismen van Among Us heeft gepatenteerd, want dat leidt volgens hem 'niet tot een gezonde game-industrie'. "Is het echt zo moeilijk om tien procent meer inspanning te leveren om er je eigen draai aan te kunnen geven", schrijft hij op verwijtende toon. Volgens hem heeft Innersloth daadwerkelijk geprobeerd samen te werken met Epic Games. Tran heeft aan PC Gamer laten weten dat Innersloth net als iedereen nu pas hoorde over de komst van de nieuwe Fortnite-modus.

Fortnite Impostors draait om tien spelers, waarvan acht agenten en twee impostors of bedriegers. Het spel vindt plaats in een onderzeeër waar net als in Among Us de agenten taken moeten uitvoeren, terwijl de bedriegers dat moeten saboteren en de agenten moeten uitschakelen. In de Fortnite-modus kunnen de agenten een overleg inroepen om informatie uit te wisselen om eventueel verdachte spelers via een stemming te kunnen verwijderen. Er zijn wel verschillen op detailniveau, zoals dat er in Fortnite Impostors geen lijken zijn, emotes bruikbaar zijn, het zich afspeelt in een geheime basis in plaats van in een ruimteschip en dat een groot deel van de taken ook te maken heeft met Fortnite.

Het is niet de eerste keer dat er een zekere mate van kritiek wordt geuit over hoe Epic Games bepaalde ideeën, genres, mechanismen of concepten van andere games incorporeert in Fortnite. Oorspronkelijk was Fortnite namelijk geen battleroyalegame. Dat werd pas later ingebouwd, iets dat PUBG Corporation niet kon waarderen. Haar toen al bestaande game PlayerUnknown's Battlegrounds werd gebouwd op basis van de Unreal Engine van Epic Games, waarbij ook technici van Epic hadden meegeholpen aan het ontwikkelen van PlayerUnknown's Battlegrounds.

Dit punt van het kopiëren van een andere game is op Twitter ook aan Innersloth voorgehouden. Het verwijt daarbij is dat Among Us in zekere zin het concept van de live partygame Mafia, ook wel bekend als Werewolf, heeft overgenomen en iets heeft aangepast. Daar reageerde Bromander op met de reactie dat als Warner Bros. het Nemesis System uit bijvoorbeeld Middle-Earth: Shadow of Mordor kan patenteren en Square Enix het Active Time Battle-systeem van Final Fantasy kan patenteren, dat Innersloth ook het takensystemen uit Among Us zou kunnen patenteren. Dat is de indie-studio waarschijnlijk niet van plan gelet op zijn eerdere stellingname, maar hiermee geeft Bromander aan dat het in theorie moet kunnen.