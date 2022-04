'Epic Games wil mogelijk een Fortnite-speelfilm maken'

Epic Games is mogelijk van plan om een Fortnite-film te maken. Dat melden bronnen van techmedium The Information, die stellen dat de gamegigant ook een entertainmentdivisie wil opzetten. Het is niet bekend op welke termijn dit moet gebeuren.

The Information schrijft dat Epic Games met zijn entertainmentplannen op zoek is naar diversificatie. Het bedrijf is momenteel verwikkeld in juridische conflicten met Apple en Google, die volgens het techmedium de mogelijkheden van Epic om uit te breiden op de mobiele markt hebben geschaad. De beoogde entertainmentdivisie zou onder andere een speelfilm die is gebaseerd op Fortnite kunnen ontwikkelen. Bronnen van The Information melden dat een dergelijke film al is besproken.

Epic Games zou in de eerste maanden van 2021 verschillende leidinggevenden van LucasFilm hebben aangenomen, waaronder Jason McGatlin, voormalig vice-president van physical production bij dat filmbedrijf. McGatlin was onder andere een van de producenten van de Star Wars-films die onder Disney zijn uitgebracht en is nu president of special projects bij Epic, claimt het medium. Het bedrijf zou ook oud-LucasFilm-medewerkers Lynn Bartsch en Chris Furia hebben aangenomen. Die twee medewerkers bekleden nu respectievelijk de posities head of business affairs en vice-president of production finance bij Epic Games.

Het is niet bekend wanneer een mogelijke Fortnite-speelfilm uit moet komen. Epic Games heeft niet eerder speelfilms uitgebracht, maar voorziet Fortnite al enige tijd van cinematische cutscenes, live-evenementen en speciale speelmodi, waaronder een Marvel-crossover en een evenement dat is gebaseerd op de Batman-franchise, schrijft ook Eurogamer. De Unreal Engine van het bedrijf wordt bovendien al langer ingezet voor het maken van films en series, zoals Star Wars-spin-off The Mandalorian.