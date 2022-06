Epic Games treft schikking voor lootboxes in Fortnite en Rocket League

Epic Games heeft een schikking getroffen in een rechtszaak rondom lootboxes in Fortnite en Rocket League. Alle Amerikaanse spelers van de games die lootboxes hebben gekocht kunnen daarvoor een vergoeding krijgen, zowel geld als in-game-content.

Het gaat om een class action-rechtszaak die was aangespannen door een groep spelers van de games van Epic. De gameontwikkelaar heeft nu een schikking getroffen met de aanklagers, blijkt uit een verklaring op hun website. De schikking geldt voor Amerikaanse spelers van Fortnite: Save the World en van Rocket League. Epic Games verkocht daar willekeurige lootboxes in, waarbij spelers konden betalen om upgrades of skins te kopen zonder van tevoren te weten wat daar in zat. De aanklagers stelden dat het onbekend was welke zaken ze zouden krijgen door een lootbox te kopen, en dat vooraf niet bekend was hoe groot de winkans was.

Epic verwijderde de lootboxes in 2019 uit Fortnite en Rocket League. Daar is wel kritiek op, want de prijs ging daarmee omhoog. Onder de schikkingsvoorwaarden kunnen Amerikaanse spelers die tussen juli 2015 en het moment dat de verkoop stopte een lootbox hebben gekocht compensatie krijgen. Fortnite-spelers krijgen sowieso duizend V-Bucks, en Rocket League-spelers duizend Credits. Epic maakt die automatisch over naar spelers die een Loot Llama- of Crate-lootbox hebben gekocht. Onder de schikking verdeelt Epic ook 26,5 miljoen dollar of 21,8 miljoen euro onder spelers.

Spelers kunnen zich ook nu nog bij de schikking aansluiten om aanspraak op de vergoeding te maken. Zij kunnen dan vijftig dollar of 13.500 V-Bucks of 13.000 Rocket League Credits krijgen.