Duits parlement stemt voor wet die games beoordeelt op lootboxen - update

Duitsland krijgt mogelijk dit voorjaar wetgeving waardoor de aanwezigheid van lootboxen in games meegenomen kan worden bij de leeftijdsbeoordeling. Het Duitse parlement heeft het wetsvoorstel aangenomen om kinderen te beschermen tegen koopprikkels in games.

Het gaat om een vernieuwing van de Duitse wet voor jeugdbescherming, de Jugendschutzgesetzes. De huidige wetgeving is twintig jaar oud en is aan vernieuwing toe. In de nieuwe versie, die door de Bondsdag is goedgekeurd, staat dat kinderen niet in aanraking moeten komen met koopprikkels in games. De wet spreekt over 'risico's van gok-achtige mechanismen' en daarmee komen games met lootboxen in het vizier, schrijft Der Spiegel.

In de wet staat niet letterlijk dat games met lootboxen als 18+ zullen worden geclassificeerd, maar een advocaat zegt tegen de krant dat dit waarschijnlijk het gevolg zal zijn. Diverse games die nu nog voor kinderen geschikt worden geacht, zoals FIFA 21, zouden de aanwezigheid van lootbox-achtige mechanismen enkel nog aan volwassenen mogen worden verkocht.

De nieuwe wet is verder aangepast aan het 'digitale tijdperk'. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen games die op consoles, pc's of smartphones worden uitgebracht. Ook maakt het niet langer uit of een game op een schijfje staat, of wordt gedownload. In de huidige wetgeving is er nog allerlei onderscheid tussen verschillende dragers en wordt bijvoorbeeld gesproken over videocasettes.

De wet moet nog worden goedgekeurd door de Bondsraad, de federale regering van Duitsland. De wet zou dan op zijn vroegst vanaf dit voorjaar in kunnen gaan. In de vernieuwde wet voor jeugdbescherming staat ook dat kinderen beschermd moeten worden tegen intimidatie op online platforms en dat sociale media ervoor moeten zorgen dat jonge kinderen niet vindbaar en niet benaderbaar zijn door vreemden.

Update, 21:13: De Duitse Bundestag heeft zijn aankondiging aangepast en meldt in een nieuwe versie niet meer dat lootboxen per definitie niet meer mogen in games die ook voor kinderen geschikt zijn. Volgens een Duits blog over wetgeving voor games krijgen de games aan de hand van de nieuwe wet niet langer een leeftijdsclassificering op basis van enkel de inhoud van het spel, maar wordt er ook gekeken naar andere zaken, zoals communicatiemogelijkheden, aankoopfuncties, gok-achtige mechanismen en het delen van gebruikersdata. Het is niet zo dat games per definitie een 18+-label krijgen als ze lootboxen bevatten, maar het kan een rol spelen in de beoordeling. Ook kunnen dergelijke games labels met waarschuwingen krijgen.